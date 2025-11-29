میلی صفحه خبر لوگو بالا
تداوم تعطیلی مسابقات فوتبال در تهران!

هیات فوتبال استان تهران اعلام کرد: «با توجه به تداوم آلودگی شدید هوا در استان تهران و پیرو مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا و اتخاذ محدودیت‌ها، انجام هرگونه مسابقه فوتبال در سطح استان در روزهای نهم و دهم آذر ماه ممنوع است.
کد خبر: ۱۳۴۲۹۷۳
| |
392 بازدید
تداوم تعطیلی مسابقات فوتبال در تهران!

به گزارش تابناک، این تصمیم با هدف حفظ سلامت بازیکنان، مربیان، داوران و عوامل اجرایی مسابقات و با تأیید کمیته پزشکی هیئت فوتبال استان تهران اتخاذ شده است.

بر اساس این مصوبه، تمامی رقابت‌های رسمی و غیررسمی فوتبال که قرار بود در این تاریخ‌ها در تهران برگزار شود، لغو و برگزاری آن به روزهای آتی موکول شد.

 همچنین تأکید شد که در شرایط فعلی، هرگونه فعالیت ورزشی شامل تمرینات گروهی و حتی تمرینات انفرادی بازیکنان نیز غیرمجاز بوده و باید به طور کامل متوقف شود.

هیات فوتبال استان تهران اعلام کرد که در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی باشگاه‌ها، تیم‌ها یا بازیکنان، برخورد انضباطی و قانونی بدون اغماض در دستور کار قرار خواهد گرفت».

