تداوم تعطیلی مسابقات فوتبال در تهران!

به گزارش تابناک، این تصمیم با هدف حفظ سلامت بازیکنان، مربیان، داوران و عوامل اجرایی مسابقات و با تأیید کمیته پزشکی هیئت فوتبال استان تهران اتخاذ شده است.
بر اساس این مصوبه، تمامی رقابتهای رسمی و غیررسمی فوتبال که قرار بود در این تاریخها در تهران برگزار شود، لغو و برگزاری آن به روزهای آتی موکول شد.
همچنین تأکید شد که در شرایط فعلی، هرگونه فعالیت ورزشی شامل تمرینات گروهی و حتی تمرینات انفرادی بازیکنان نیز غیرمجاز بوده و باید به طور کامل متوقف شود.
هیات فوتبال استان تهران اعلام کرد که در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی باشگاهها، تیمها یا بازیکنان، برخورد انضباطی و قانونی بدون اغماض در دستور کار قرار خواهد گرفت».