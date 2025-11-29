میلی صفحه خبر لوگو بالا
ایستگاه مترو «مریم مقدس (س)»؛ نماد همکاری بانک شهر و شهرداری در توسعه حمل‌ونقل پایتخت

ایستگاه مترو «مریم مقدس (س)» طی مراسمی با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، مدیران ارشد بانک شهر اعضای شورای اسلامی شهر تهران و ... به بهره برداری رسید.
کد خبر: ۱۳۴۲۹۵۱
| |
225 بازدید

ایستگاه مترو «مریم مقدس (س)»؛ نماد همکاری بانک شهر و شهرداری در توسعه حمل‌ونقل پایتخت

ایستگاه مترو «مریم مقدس (س)» طی مراسمی با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، مدیران ارشد بانک شهر، آرا شاوردیان نماینده مسیحیان ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسلامی و شارلی انویه تکیه نماینده مسیحیان آشوری، کلدانی ایران در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای اسلامی شهر تهران و ... به بهره برداری رسید.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، ایستگاه مترو مریم مقدس که در یکی از مناطق پرتردد شهر واقع شده (تقاطع خیابان نجات الهی و کریمخان زند) با ۱۱ هزار متر زیر بنا، بیست‌وپنجمین ایستگاه خط ۶ و یکصد و شصت و یکمین ایستگاه شبکه مترو تهران است و نقش مهمی در تسهیل رفت‌وآمد و کاهش ترافیک شهری دارد.
بانک شهر با حمایت مستقیم و سرمایه‌گذاری کلان، نقش کلیدی در ساخت، تجهیز و بهره‌برداری از این ایستگاه ایفا کرده است. این بانک به عنوان بزرگترین حامی مدیریت شهری و شتابدهنده پروژه‌های حمل‌ونقل عمومی، گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های شهری و افزایش رفاه شهروندان در تمامی شهرها بالاخص پایتخت برداشته است.
ایستگاه مریم مقدس نه تنها یک دستاورد مهم حمل‌ونقلی برای پایتخت است، بلکه نمادی از همکاری موثر بانک شهر و شهرداری در پیشبرد پروژه‌های عمرانی کلانشهرها و حرکت تهران به سمت حمل‌ونقل پاک و پایدار محسوب می‌شود.
