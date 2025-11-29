به گزارش تابناک؛ با توجه به آلودگی هوا و شیوع بیماری آنفولانزا، مدارس این استانها فردا یکشنبه ۹ آذر تعطیل و یا به صورت مجازی برگزار میشود.
تهران
استاندار تهران اعلام کرد: آموزش دانشگاهها و مدارس استان تهران در روزهای ۹ و ۱۰ آذر بهصورت غیرحضوری ادامه دارد، بهاستثنای شهرستانهای ملارد، رباطکریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس.
همچنین دستگاههای اجرایی شهر تهران با یکسوم ظرفیت کارکنان فعالیت خواهند داشت.
اصفهان
با تصمیم کارگروه شرایط اضطرار اصفهان، تمامی مقاطع تحصیلی این استان بهدلیل شیوع آنفلوانزا و افزایش آلودگی هوا یکشنبه بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
خوزستان
بر پایه مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان، مدارس ابتدایی و متوسطه اول استان یکشنبه بهصورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت.