واکنش تند احسان کرمی به تیترسازی رسانه‌ها

احسان کرمی نسبت به ویدئویی از گفتگوی اخیرش که در رسانه های ایران وایرال شده است، واکنش نشان داد.
احسان کرمی: بیزینس خانوادگی داریم و وضعم خوب است

به گزارش تابناک؛ احسان کرمی نسبت به ویدئویی از گفتگوی اخیرش که در رسانه‌های ایران وایرال شده است، واکنش نشان داد.

کرمی در توئیتی نوشت: «همینجوری تکه تکه برای خودشون جمع میکنن و تیتر میرنن اولا در ایران خوب پول در میاوردم، اینجا هم زندگیم شکر خدا خوبه، چون اساسا وابسته به پول هنر و سیاست نیستم و شرکت خانوادگی خودمونو داریم. ثانیا کجا من گفتم چرا اپوزیسیون از ما حمایت نکرد؟! اساسا چرا اپوزیسیون باید از من حمایت کنه؟! ثالثا همونطور که در مصاحبه گفتم تعداد بسیاری از ایرانیان ساکن آمریکا انسان‌های فرهیخته و موفقی هستند، اما تعدادی هم هستند که خصوصیات منفی دارند.»

