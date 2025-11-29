عذرخواهی استاندار تهران از مردم به خاطر آلودگی هوا

معتمدیان گفت: ۴,۲۰۰,۰۰۰ موتورسیکلت در استان تهران تردد دارند، که ۷۰٪ موتورسیکلت‌ها بالای ۲۰ سال عمر دارند و هر موتورسیکلت فرسوده معادل ۴ خودرو آلایندگی دارد از ۴,۲ میلیون موتورسیکلت استان تهران، ۳ میلیون بالای ۲۰ سال عمر دارند.

به گزارش تابناک؛ استاندار تهران بابت آلودگی هوای استان تهران از مردم عذرخواهی کرد و گفت: در هیچ یک از نیروگاه های استان تهران مازوت سوزی نداریم.

وی افزود: مازوت سوزی در هیچ یک از نیروگاه‌های استان تهران نداریم و سوزاندن مازوت در برخی نیروگاه‌های استان تهران را تکذیب می‌کنم.

استاندار تهران در خصوص اقدامات فوری و پیشگیرانه در مقابله با آلودگی هوا گفت: تعطیلی مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها، غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاه‌ها و تعطیلی سینماها، تئاتر‌ها و مراکز تجمعی در ۲۴ ساعت آینده از اقدامات پیشگیرانه بوده است.

معتمدیان کنترل صنایع و مراکز آلاینده، پلمب کارخانه‌های سیمان و واحد‌های آلاینده، جلوگیری از فعالیت کارخانجات شن و ماسه و کوره‌های آجرپزی، برخورد با آتش‌سوزی‌های عمدی لاستیک و معرفی متخلفان به دستگاه قضائی را نیز از جمله اقدامات فوری پیشگیرانه دانست.

استاندار اقدامات بلندمدت و برنامه‌های آینده در خصوص کاهش آلودگی هوای استان تهران را برشمرد و گفت: در یک سال گذشته ۳۵۰،۰۰۰ دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شده، در ۷ سال قبل از آن تنها ۲۷۰،۰۰۰ دستگاه اسقاط شده بود و هدف قانونی اسقاط ۵۰۰،۰۰۰ دستگاه در سال است.

معتمدیان نتایج مثبت اقدامات انجام شده را مورد اشاره قرار داد و گفت: کاهش تردد در طرح زوج و فرد، اجرای موفقیت‌آمیز طرح توسط پلیس راهور و کاهش قابل توجه تردد در سطح شهر از نتایج مثبت بوده است.

وی اقدامات انجام شده در خصوص بهبود کیفیت سوخت را برشمرد و گفت: تمام بنزین مصرفی کلانشهر تهران با استاندارد یورو ۴ بوده و از سوی دیگر مازوت در استان تهران حذف شده است.

رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران استفاده از مازوت کم‌سولفور در استان‌های همجوار را نیز از دیگر اقدامات انجام شده در راستای بهبود کیفیت سوخت دانست و گفت: گوگرد مازوت این نیروگاه‌ها از ۳.۵٪ به کمتر از ۰.۵٪ کاهش یافته است.

وی گفت: روزانه ۱.۵ میلیون خودرو از مبادی ورودی تهران تردد می‌کنن و ۳.۵ تا ۴ میلیون نفر روزانه برای کار و خدمات به تهران مراجعت می‌کنند.

استاندار تهران همچنین بابت آلودگی هوای استان تهران از مردم عذرخواهی کرد.