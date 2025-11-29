تهران برای هفتمین روز متوالی در وضعیت قرمز آلودگی هوا قرار دارد و با ادامه سکون هوا، احتمال تعطیلی تا سه‌شنبه بالاست.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ تهران برای هفتمین روز متوالی در وضعیت قرمز آلودگی هوا قرار دارد. شاخص لحظه‌ای آلودگی حدود ۱۵۹ ثبت شده و میانگین ۲۴ ساعت گذشته نیز همین محدوده را نشان می‌دهد.

برخی گزارش‌های بین‌المللی در ساعات مختلف عدد ۲۴۰ را برای پایتخت اعلام کرده‌اند. با وجود تعطیلی مدارس و دورکاری بخشی از ادارات، شاخص‌ها هنوز به زیر ۱۵۰ نرسیده‌اند و وضعیت شهر همچنان هشدار بالایی دارد.

معاون وزیر بهداشت، علیرضا رئیسی، اعلام کرده است که «کار از اندازه‌گیری گذشته و با چشم هم می‌توان دید شهر چقدر آلوده است». قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، نیز هشدار داده که اگر آلودگی شدیدتر شود «کُشتار می‌کند».

افزایش غلظت آلاینده‌ها تا سه‌شنبه

اداره‌کل هواشناسی نیز اعلام کرده است که پایداری جو و سکون هوا تا اواسط هفته ادامه دارد و این باعث انباشت آلاینده‌ها و کاهش دید در مناطق پرتردد می‌شود. تنها از دوشنبه‌شب تا سه‌شنبه احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات و غرب استان وجود دارد که به اندازه کافی برای پاکسازی هوا نیست.

در این شرایط حسن عباس‌نژاد، دبیر کارگروه کاهش آلودگی تهران معتقد است: تعطیلی تأثیر کمی دارد، زیرا منابع اصلی آلودگی کنترل نمی‌شوند و باید روی کاهش تولید آلاینده‌ها تمرکز کرد. در مقابل منصور علیمردانی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس می‌گوید: تعطیلی مدارس و ادارات در شرایط شاخص بالای ۱۵۰ می‌تواند تردد خودرو‌ها را کاهش داده و آلاینده‌ها را کم کند.

امروز مدارس و دانشگاه‌ها به‌صورت مجازی اداره شده‌اند و بخشی از ادارات نیز دورکار بوده‌اند. استاندار تهران در همین رابطه گفته است: «اگر تعطیلی‌ها نبود، آلودگی قطعاً بیشتر از الان می‌شد.» بنابراین با توجه به پایداری جو، سکون هوا، شاخص‌های بالای ۱۵۰ و دیدگاه کارشناسان محیط‌زیست، استاندار و ترافیک، احتمال اعمال تعطیلی یا محدودیت‌های بیشتر تا روز سه‌شنبه بالاست.