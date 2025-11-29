میلی صفحه خبر لوگو بالا
اقدام جنجالی کاخ سفید در برابر رسانه‌ها

کاخ سفید در اقدامی بی‌سابقه، نام رسانه‌های مشهور از جمله واشنگتن‌پست، CNN، CBS و MSNBC را در فهرستی تحت عنوان «تالار شرم» منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۴۲۸۸۲
| |
704 بازدید
اقدام جنجالی کاخ سفید در برابر رسانه‌ها

دولت آمریکا با اقدامی جنجالی و بی‌سابقه، صفحه‌ای تازه در پایگاه اینترنتی کاخ سفید ایجاد کرده است که «فهرست مخالفان شرم‌آور» نام دارد. در این صفحه، رسانه‌هایی فهرست شده‌اند که دولت دونالد ترامپ آن‌ها را به انتشار اخبار و مطالب «دروغ و گمراه‌کننده» متهم می‌کند؛ اقدامی که تنش میان کاخ سفید و رسانه‌های اصلی آمریکا را وارد مرحله‌ای تازه کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، با دفاع از این ابتکار گفت: «کاخ سفیدِ تحت هدایت ترامپ با اخبار جعلی برخوردی انجام می‌دهد که تا امروز سابقه نداشته است.»

در فهرست اصلی این صفحه، نام روزنامه «واشنگتن پست» و شبکه‌های تلویزیونی CBS News، CNN و MSNBC دیده می‌شود. در توضیح آمده است که این رسانه‌ها از سوی کاخ سفید «در حال انتشار خبرهای دروغ و گمراه‌کننده شناسایی شده‌اند».

در بخشی دیگر با عنوان «مجرم رسانه‌ای هفته»، بار دیگر نام CBS News و همچنین نام روزنامه آمریکایی «بوستون گلوب» و نشریه انگلیسی «ایندیپندنت» به چشم می‌خورد. به ادعای دولت، خبرنگاران این رسانه‌ها «در بازتاب درخواست‌های ترامپ برای بازخواست دموکرات‌ها، تحریف و بزرگ‌نمایی کرده‌اند».

کاخ سفید همچنین جدول جداگانه‌ای منتشر کرده است که در آن نام رسانه‌ها و خبرنگاران متعددی درج شده؛ افرادی که دولت آن‌ها را به «دروغ‌گویی، جانبداری سیاسی، تحریف محتوا، بی‌دقتی و آنچه دولت "دیوانگی چپ‌گرایانه" می‌خواند» متهم کرده است.

در این فهرست گسترده، نام نمایندگان «وال‌استریت ژورنال»، «نیویورک تایمز»، شبکه‌های ABC News و CNN، پایگاه خبری Axios، شبکه BBC، خبرگزاری آسوشیتدپرس، وبگاه «پولیتیکو» و چند رسانه مشهور دیگر نیز دیده می‌شود.

این اقدام تنش دیرینه میان کاخ سفید و رسانه‌های جریان اصلی آمریکا را تشدید کرده است؛ تنشی که اکنون وارد مرحله‌ای علنی‌تر و تقابلی‌تر شده است.

کاخ سفید ترامپ رسانه تخریب رسانه مخالفان سوری cnn CBS News MSNBC مجرم رسانه ای نیویورک تایمز
