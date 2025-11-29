میلی صفحه خبر لوگو بالا
لوکس‌نشینی در آلمان ارزان‌تر از تهران!

مقایسه قیمت خانه های لوکس تهران با شهرهای بزرگ و پیشرفته آلمان نشان می‌دهد که با وجود امکانات محدودتر و ویژگی‌های کمتر، خانه‌های لوکس پایتخت اغلب با قیمت بالاتری نسبت به نمونه‌های مشابه در آلمان به فروش می‌رسند.
کد خبر: ۱۳۴۲۸۷۹
| |
1127 بازدید
|
۲

لوکس‌نشینی در آلمان ارزان‌تر از تهران!

مقایسه قیمت خانه های لوکس تهران با شهرهای بزرگ و پیشرفته آلمان نشان می‌دهد که با وجود امکانات محدودتر و ویژگی‌های کمتر، خانه‌های لوکس پایتخت اغلب با قیمت بالاتری نسبت به نمونه‌های مشابه در آلمان به فروش می‌رسند.  این در حالی است که قدرت خرید مسکن در آلمان بسیار بالاتر است و واحدهای لوکس آن، امکانات و چشم‌اندازهای به‌مراتب بهتری نسبت به تهران دارند.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، آلمان به‌عنوان کشوری پیشرفته در قلب اروپا، با داشتن شهرهای مدرن و استاندارد بالای زندگی شناخته می‌شود. در این کشور به کیفیت زندگی مردم و ارائه خدمات مناسب شهری اهمیت زیادی داده می‌شود.

در چنین فضایی، بازار مسکن آلمان نیز نظم و ویژگی‌های خاص خود را دارد. خانه های لوکس این کشور با طراحی مدرن، امکانات پیشرفته و چشم‌اندازهای زیبا عرضه می‌شوند و قیمت‌ها، اگرچه بالا هستند، اما با کیفیت و استاندارد زندگی همخوانی دارند.

تجارت‌نیوز، در ادامه سلسله گزارش‌های مقایسه‌ای درباره بازار مسکن ایران و سایر کشورها، این بار به بررسی قیمت و امکانات خانه های لوکس در کشور آلمان پرداخته است.

تنوع متراژ و امکانات در بازار خانه های لوکس در آلمان

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در آلمان تعداد املاک مسکونی با زیربنای بیش از هزار متر چندان زیاد نیست؛ به‌عبارتی، این کشور در مقایسه با اکثر کشورهای اروپایی، سهم نسبتا کمی از واحدهای بسیار بزرگ‌متراژ دارد. با این حال، قیمت املاک لوکس در آلمان در مقایسه با نمونه‌های مشابه اروپایی معمولا مقرون به صرفه است و با استانداردهای کیفیت زندگی همخوانی دارد.

امکانات خانه های لوکس آلمانی نیز بسته به موقعیت جغرافیایی تنوع قابل توجهی دارد؛ در برخی ایالت‌ها می‌توان عمارت‌هایی با باغ‌های چند هزار متری، برکه یا حتی دریاچه اختصاصی پیدا کرد؛ با این حال، در شهرهایی مانند برلین، سبک زندگی مدرن غالب است و امکانات واحدها بیشتر بر نیازهای زندگی معاصر و شهری تمرکز دارد.

در برخی از خانه‌های تاریخی و عمارت‌های باشکوه آلمان، فضاهایی به نام «خانه مادربزرگ» وجود دارد که معمولا در کنار ساختمان اصلی ساخته می‌شوند. این فضاها شبیه به یک سوئیت مستقل هستند و آشپزخانه، حمام، سرویس بهداشتی و دیگر امکانات لازم برای یک زندگی معمولی را در خود دارند.

تفاوت «خانه مادربزرگ» با واحدهای نگهبانی در کاربری و پیشینه آنهاست؛ این نام‌گذاری ریشه در سنت‌های قدیمی اروپا دارد؛ در گذشته، اعضای مسن خانواده در کنار سایر اعضا اما با حفظ استقلال و حریم خصوصی زندگی می‌کردند. با این حال، کاربری این سوئیت در زندگی مدرن تغییر کرده و معمولا خدمه و یا نگهبان ملک در آن زندگی می‌کند، گاهی اوقات نیز به‌عنوان اقامتگاه مهمان کاربرد دارد.

فضای دیگری نیز تحت عنوان «خانه چای» وجود دارد که در اکثر بناهای تاریخی به چشم می‌خورد؛ این مکان دارای چشم‌اندازی خیره‌کننده است و در فضای باز و محوطه ملک قرار دارد. اکثر خانوارهایی که دارای خانه چای هستند، عصرانه خود را در این فضا صرف می‌کنند.

لوکس‌نشینی در آلمان ارزان‌تر از تهران!

قیمت خانه های لوکس در آلمان

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ویلاهای لوکس آلمانی با وجود آنکه با قیمت بالایی به فروش می‌رسند، اما دارای امکانات مناسبی هستند و با استانداردهای زندگی در آلمان نیز همخوانی دارند. نکته قابل توجه آن است که سختی خرید خانه در آلمان بسیار کمتر از ایران است و طبقه متوسط جامعه آلمان نیز در صورت دریافت وام، امکان خرید ویلاهای لوکس این کشور را دارد.

با این حال، ویلاهای لوکس آلمانی معمولا با چه قیمتی به فروش می‌رسند و دارای چه امکاناتی هستند؟ بررسی‌های تجارت‌نیوز نشان می‌دهد که آلمان خلاف کشورهای همسایه خود و نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی، ویلاهای وسیع کمتری دارد. قیمت این خانه‌ها نیز بسته به موقعیت جغرافیایی واحد متغیر است.

برای نمونه، یک ویلای لوکس ۲۷۴۳ متری در ایالت هسن واقع در شهر فرانکفورت و محله زاکسن‌هاوزن-سود، با قیمت ۳۵ میلیون و ۳۱۶ هزار دلار برای فروش گذاشته شده است؛ به این ترتیب، ارزش ریالی این ملک برابر با ۴۰۲۶ میلیارد تومان خواهد بود. این ویلای باشکوه ۶ خوابه است و در مجموع ۲۵ اتاق دارد.

از امکانات آن می‌توان به چند آشپزخانه خصوصی در طبقات مختلف، کتابخانه، اتاق کار، باشگاه اختصاصی حرفه‌ای، سالن استخر و سونا، سالن سینما، سالن سرگرمی با میز بیلیارد، سالن میکاپ و آرایش، استخر و گالری اشاره کرد؛ همچنین این ملک از واحدهای مجزا برای خدمه ملک، دو ساختمان مجزا شامل دفتر دو طبقه با شارژ خودرو برقی و آتلیه نقاشی با دو واحد مسکونی، پارک خصوصی ۱۶ هزار متری با زمین تنیس و چمن مصنوعی برخوردار است.

در مورد دیگری یک ملک ۱۰۴۲ متری در شهر برلین و محله وان‌زی، با رقم ۱۴ میلیون و ۴۷۳ هزار دلار معامله می‌شود که ارزش ریالی آن حدود ۱۶۵۰ میلیارد تومان است. از امکانات این واحد می‌توان به ۴۰۸۰ متر باغ اختصاصی و ۹۱۰ متر دریاچه اختصاصی اشاره کرد؛ علاوه بر این، این ویلای تاریخی از یک قایق‌خانه، سه واحد مجزا، سونا، سیستم امنیتی و دزدگیر و سه گاراژ‌ قابل افزایش برخوردار است.

به این ترتیب، با بودجه خرید خانه ۲۰۰۰ متری در تجریش می‌توان در شهرهای فرانکفورت و برلین دو خانه بسیار لوکس خرید و از چشم‌اندازهای خیره‌کننده آن لذت برد!

با این حال، باید پذیرفت که اکثریت جامعه ایران توان خرید چنین واحدهایی را ندارند و حتی برای قشر مرفه نیز دسترسی به این املاک دشوار است. با این وجود، مقایسه ویلاهای لوکس ایران با نمونه‌های کشورهای توسعه‌یافته خالی از لطف نیست؛ زیرا این مقایسه نشان می‌دهد ویلاهای لوکس در آلمان از نظر امکانات، کیفیت ساخت و چشم‌انداز در سطح بسیار بالاتری قرار دارند، در حالی که نمونه‌های ایرانی با وجود قیمت‌های بالاتر، از چنین امکانات و چشم‌اندازی برخوردار نیستند. علاوه بر این، مقایسه زیست در هوای آلوده تهران در کنار طبیعت بکر آلمان شبیه یک شوخی به‌نظر می‌رسد.

قیمت خانه های لوکس در ایران

تعداد خانه‌های لوکس به‌ویژه در مناطق شمالی تهران بسیار فراوان است، با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که چند ویلای خاص و لاکچری در پایتخت وجود دارند که با قیمت‌های میلیون دلاری معامله می‌شوند. امکانات این خانه‌ها نسبت به سایر املاک لوکس پایتخت در خور و قابل توجه است؛ با این وجود، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این ویلاها بالاتر از ارزش واقعی خود قیمت‌گذاری شده‌اند.

برای مثال، یک ویلای لوکس ۲۰۰۰ متری ۱۰ خوابه در منطقه تجریش تهران، با قیمت ۵۷ میلیون و ۶۲۵ هزار دلار آگهی شده که با احتساب نرخ دلار ۱۱۴ هزار تومانی در لحظه تنظیم این گزارش، ارزش ریالی آن ۶۵۶۹ میلیارد تومان می‌شود. این ویلا دارای امکاناتی نظیر سالن استخر و سونا، سالن اجتماعات، سالن برگزاری مراسم، فضای سبز، چاه آب اختصاصی و ۱۵ پارکینگ مسقف است.

در مورد دیگری، یک ویلای لوکس ۱۰۰۰ متری پنج‌خوابه در زعفرانیه تهران، با رقم ۲۴۰۰ میلیارد تومان برای فروش گذاشته شده که با در نظر گرفتن دلار ۱۱۴ هزار تومانی، برابر با ۲۱ میلیون و ۵۲ هزار دلار خواهد بود. از امکانات این ویلا می‌توان به استخر روباز و روبسته، سالن سونا و جکوزی، زمین تنیس، زمین بسکتبال، گلخانه و اتاق کار اشاره کرد.

این مقایسه کوچک نشان می‌دهد که ویلاهای لوکس ایرانی، علی‌رغم طراحی منحصر به فرد و معماری چشمگیر، در مقایسه با خانه‌ های لوکس اروپایی که در این گزارش و گزارش‌های پیشین مورد بررسی قرار گرفته، امکانات چندان قابل توجهی ندارند و با توجه به شرایط جغرافیایی، اقتتصادی، آب‌وهوایی و اقلیمی، با قیمت‌های گران در بازار عرضه می‌شوند.
 

لوکس ویلای لوکس تهران لاکچری خانه های لاکچری ویلاهای لاکچری خبر فوری آلمان خانه های اروپایی مقایسه قیمتی
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
1
0
پاسخ
با اعمال چند طرح ساده و حذف مالک و بنگاه در قیمت گذاری عرصه و اعیان می توان به راحتی سبب کنترل قیمتها و حتی شکوفایی عقلانیت شد .
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
1
0
پاسخ
بحث ویلا نیست بحث قیمت زمینه ، قیمت زمین در ایران ابر حبابیه فرقی هم نمیکنه چه شمال تهران چه اطراف تهران همه غیر واقعی هستن و البته به مرور زمان قیمتها واقعی میشه با واگذاری زمینهای اجاره ۹۹ ساله دولت و تفکیک مالکیت آپارتمان از زمینها ، اتفاقی که در سایر نقاط دنیا افتاده
