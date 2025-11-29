سخنگوی سازمان آتشنشانی شهرداری تهران از وقوع حادثه آتشسوزی گسترده یک ساختمان اقامتی در خیابان سعدی پایینتر از خیابان امیرکبیر خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتشنشانی شهرداری تهران از وقوع یک حادثه آتشسوزی گسترده در یک ساختمان اقامتی در خیابان سعدی پایینتر از خیابان امیرکبیر خبر داد.
ملکی در توضیح جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۲:۳۳ بامداد امروز حادثه آتشسوزی در انبار کالا واقع در یک ساختمان اقامتی، تجاری به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله سه ایستگاه آتشنشانی همراه با تجهیزات کامل، از جمله خودروی حامل تجهیزات تنفسی و تانکر آب، به محل اعزام شدند.
به گفته ملکی، آتشنشانان تنها در مدت پنج دقیقه به محل رسیده و مشاهده کردند که آتشسوزی در یکی از واحدهای انبار واقع در طبقه همکف و اول ساختمان پنجطبقهای رخ داده که بخش اقامتی آن به عنوان مهمانپذیر و مسافرخانه مورد استفاده بوده است.