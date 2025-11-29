میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کسب‌وکارهای آمریکایی در آستانه ورشکستگی!

در حالی‌که فصل خرید پایان سال آغاز شده، چرخۀ تأمین کالا برای بسیاری از خرده‌فروشان کوچک آمریکا به دلیل نوسان تعرفه‌های وارداتی دولت ترامپ بر کالاهای چینی مختل شده است.
کد خبر: ۱۳۴۲۸۳۵
| |
647 بازدید
|
۹
کسب‌وکارهای آمریکایی در آستانه ورشکستگی!

تعرفه‌های پرنوسان دولت ترامپ بر واردات چین، کسب‌وکارهای کوچک آمریکایی را درست در حساس‌ترین زمان سال با بحران مواجه کرده است. برند «لافتی» که محصولات خواب و سلامت را از چین تأمین می‌کند، می‌گوید موجودی فعلی تنها ۱۰ درصد نیاز آن‌ها است و آمادگی برای فصل تعطیلات تقریباً ناممکن شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایمنا؛ برخی شرکت‌ها که در پی تهدید تعرفه‌های سنگین تا ۱۸۰ درصدی به دنبال تأمین‌کننده‌های جدید در کشورهایی مانند تایلند، هند و کامبوج رفته بودند، پس از کاهش نرخ تعرفه‌ها به ۲۰ درصد دوباره به چین بازگشته‌اند؛ تصمیمی که موجب تأخیر سفارش‌ها و کمبود موجودی در آستانه بلک‌فرایدی شده است، در حالی‌که خرده‌فروشان بزرگ مانند والمارت و کاستکو توان جذب این شوک‌ها را دارند، نرخ حاشیۀ عملیاتی کسب‌وکارهای کوچک به منفی ۲۰.۷ درصد سقوط کرده و بیش از یک‌سوم آن‌ها در معرض خطر بالای ورشکستگی قرار گرفته‌اند.

افزایش هزینه‌ها موجب شده برخی کسب‌وکارهای کوچک نیروی انسانی خود را کاهش دهند یا بخشی از محصولات را از سبد فروش حذف کنند، این مشکلات از صنعت جواهرات تا کالاهای خانگی مشاهده می‌شود و بسیاری از شرکت‌ها هشدار می‌دهند که کمبود کالا نه‌تنها تعطیلات امسال، بلکه سال آینده را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کسب و کار آمریکا چین تعرفه های ترامپ تعرفه ورشکسته ورشکستگی خبر فوری
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
آیا عربستان زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار دارد؟/ اسلام آباد ملزم به درگیری با ایران نمی‌شود
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آمریکا با چین به توافق رسید
چین زیر بار تعرفه‌های ترامپ نرفت!
عقب نشینی ترامپ از سیاست تعرفه ای خود
طعنه چین به افزایش تعرفه‌ها: کلاه ترامپ گران شد!
ترامپ: با چین به توافق رسیدیم
ترامپ: معامله بزرگ با آمریکا در راه است
ایلان ماسک خواستار تعرفه صفر بر اروپا شد
تعرفه‌های ترامپ چه زمانی اثر خود را نشان خواهند داد؟
واکنش قاطع چین به تهدید ترامپ
چین برای توافق با آمریکا شرط تعیین کرد
نسخه ترامپ بازار جهانی را به لرزه انداخت!
هشدار شدید آمریکا به چین برای خرید نفت از ایران و روسیه
روزنامه چینی: برای رویارویی با آمریکا آماده ایم
ترامپ تعرفه‌ها را برای همه متوقف کرد جز چین!
انتقال خط تولید اپل به آمریکا؛ هزینه‌ها سر به فلک می‌کشند
ترامپ: همه چیز باید تغییر کند به خصوص با چین
چین در واکنش به تعرفه‌های آمریکا، هالیوود را نشانه گرفت
ترامپ تعرفه‌های این کشور را خواباند!
چین تعرفه های آمریکا را تلافی می کند
چین افزایش تعرفه از سوی آمریکا را جبران می کند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
0
پاسخ
خجالت اور
ناشناس
|
Finland
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
1
پاسخ
وارد کننده اصولا کسب و کار حساب نمیشه
صابر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
5
پاسخ
ما خوبیم با این وضعیت آب و برق و گاز و هوا و اقتصاد و تورم.رو منابع انرژی دنیا نشستیم و تو نیازهای اولیمون موندیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
5
0
پاسخ
نماد برده داری نوین! گروهی اندک همه آحاد مردم امریکا را به اسم لیبرال و سرمایه داری به بردگی گرفته اند و همین کار را در کل جهان گسترش می دهند! خنده داره که با ابزار رسانه ای و پروپاگاندای اغفال کننده ، بسیاری از جوانان و مردم را در سایر کشورها برای حل شدن در این بهره کشی اغفال می کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
3
4
پاسخ
به درک امیدوارم کل کسب و کار های آمریکا ورشکسته بشن . اقتصادی که روی خون مردم کشور های دیگه باشه همون بهتر که ورشکسته بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
5
پاسخ
بر خلاف کسب و کارهای ایران که در حال فتح قله های اقتصادی است ،
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
درود
هادی حیدری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
4
1
پاسخ
این اخبار را کار نکنید به غربپرست ها بر میخوره و حمله می کنند . آمارهای منفی آمریکا مثل قتل حتی توسط پلیس و کشته های سیل و گرسنگی . بی خانمان ها و فقر وحشتناک و فساد و تجاوز را نگید که حافظان منافع آمریکا فحش میذارند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
0
پاسخ
دلم برای کسب و کارهای آمریکایی سوخت !!!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۰ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۳ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۰۶ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۷۶ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۶ نظر)
قرعه مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید؛ سخت یا آسان؟/ جذابیت مصاف با غول‌ها یا بخت بالای صعود تیم ملی در جام جهانی!  (۵۴ نظر)
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم  (۵۲ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۴۸ نظر)
۱۶ ضربه کاری مجلس به وزیر راه/ نزاع فنی یا تسویه‌حساب سیاسی؟  (۴۷ نظر)
پیام تند یوسف پزشکیان درباره قانون فیلترینگ  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005dKd
tabnak.ir/005dKd