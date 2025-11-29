تعرفه‌های پرنوسان دولت ترامپ بر واردات چین، کسب‌وکارهای کوچک آمریکایی را درست در حساس‌ترین زمان سال با بحران مواجه کرده است. برند «لافتی» که محصولات خواب و سلامت را از چین تأمین می‌کند، می‌گوید موجودی فعلی تنها ۱۰ درصد نیاز آن‌ها است و آمادگی برای فصل تعطیلات تقریباً ناممکن شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایمنا؛ برخی شرکت‌ها که در پی تهدید تعرفه‌های سنگین تا ۱۸۰ درصدی به دنبال تأمین‌کننده‌های جدید در کشورهایی مانند تایلند، هند و کامبوج رفته بودند، پس از کاهش نرخ تعرفه‌ها به ۲۰ درصد دوباره به چین بازگشته‌اند؛ تصمیمی که موجب تأخیر سفارش‌ها و کمبود موجودی در آستانه بلک‌فرایدی شده است، در حالی‌که خرده‌فروشان بزرگ مانند والمارت و کاستکو توان جذب این شوک‌ها را دارند، نرخ حاشیۀ عملیاتی کسب‌وکارهای کوچک به منفی ۲۰.۷ درصد سقوط کرده و بیش از یک‌سوم آن‌ها در معرض خطر بالای ورشکستگی قرار گرفته‌اند.

افزایش هزینه‌ها موجب شده برخی کسب‌وکارهای کوچک نیروی انسانی خود را کاهش دهند یا بخشی از محصولات را از سبد فروش حذف کنند، این مشکلات از صنعت جواهرات تا کالاهای خانگی مشاهده می‌شود و بسیاری از شرکت‌ها هشدار می‌دهند که کمبود کالا نه‌تنها تعطیلات امسال، بلکه سال آینده را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.