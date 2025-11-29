En
مجری مشهور آمریکایی: اگر علیه اسرائیل حرف بزنم، کشته می‌شوم!
نبض خبر

برآورد تلویزیون عربستان از جنگ ایران و اسرائیل را ببینید

منیف عماش الحربی نویسنده و تحلیلگر سعودی در استودیوی العربیه گفت: «ضربات ایران برای اسرائیل دردناک بود؛ نتانیاهو به آن اعتراف کرد و ترامپ هم گفت: این من بودم که اسرائیل را نجات دادم... 550 موشک ایرانی کمر نتانیاهو را شکست... ایران از لحاظ اقتصادی قوی است و آنچه تبلیغ می‌کنند که در آستانه فروپاشی است، درست نیست...» تحلیل کامل این کارشناس سعودی را می‌بینید و می‌شنوید.
ناشناس
|
Japan
|
۰۸:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
0
پاسخ
باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
0
پاسخ
صحیح
