برآورد تلویزیون عربستان از جنگ ایران و اسرائیل را ببینید

منیف عماش الحربی نویسنده و تحلیلگر سعودی در استودیوی العربیه گفت: «ضربات ایران برای اسرائیل دردناک بود؛ نتانیاهو به آن اعتراف کرد و ترامپ هم گفت: این من بودم که اسرائیل را نجات دادم... 550 موشک ایرانی کمر نتانیاهو را شکست... ایران از لحاظ اقتصادی قوی است و آنچه تبلیغ می‌کنند که در آستانه فروپاشی است، درست نیست...» تحلیل کامل این کارشناس سعودی را می‌بینید و می‌شنوید.