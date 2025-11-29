تلاش جناح راست افراطی برای کنار زدن دولت پزشکیان

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ راست تودهای از روزی که انتخابات تمام شد شروع به مخالفت با دولت کرد و همچنان هم ادامه میدهد که نمونه آن طرح بنزینی آقای پزشکیان است. موضوعات مختلف در سیاست خارجی و اینکه دولت در جنگ 12 روزه، علیه نظام کودتا کرده است و سخنانی از این سنخ با هدف استیضاح پزشکیان است.
میخواهند دولت را کنار بزنند یا انتخابات زودهنگام به راه بیندازند یا دولت را از نظر معنوی تمام کنند و گزینه خود را سرکار بیاورند.
یکی از مخاطبان جدی صحبتهای رهبرانقلاب نه فقط در این سخنرانی که در ایام گذشته و دو سال اخیر، گروههای اصطلاحاً سوپر انقلابی بودند که در ادبیات سیاسی به آنها راست تودهای میگوییم. گروههایی که ادعای نمایندگی جامعه انقلاب را دارند؛ اما به دنبال منافع سیاسی هستند. بخشی از مخاطب رهبرانقلاب، همین گروهها هستند به این معنی که اجازه دهند، دولت ثبات پیدا کند.