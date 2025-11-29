میلی صفحه خبر لوگو بالا
بمباران و گلوله‌باران غزه از هوا، دریا و زمین

از بامداد امروز، ارتش اسرائیل بار دیگر حملات خود به مناطق شرقی و شمال شرقی غزه را تشدید کرده است.
کد خبر: ۱۳۴۲۸۱۵
| |
4 بازدید
بمباران و گلوله‌باران غزه از هوا، دریا و زمین

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، توپخانه ارتش اشغالگر بامداد امروز شنبه مناطقی در شرق شهر غزه را هدف قرار داده و قایق‌های نظامی اسرائیل نیز در عرض دریا به سمت محله‌های ساحلی غزه شلیک کردند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، منابع فلسطینی همچنین از حمله توپخانه‌ای رژیم اشغالگر به اردوگاه المغازی در نوار غزه و هدف قرار دادن شهروندان در این منطقه خبر دادند. علاوه بر این، هواپیماهای ارتش اسرائیل نیز چندین بار محله‌های الشجاعیه و شمال شرق محله التفاح در شهر غزه را بمباران کردند.

با گذشت یک ماه از آغاز آتش‌بس، ارتش اسرائیل همچنان به نقض آن ادامه می‌دهد و حملات گسترده‌ای به مناطق مختلف غزه انجام می‌دهد، در حالی که ورود کمک‌های انسانی توسط اسرائیل همچنان محدود شده است.بر اساس گزارش دفتر اطلاع‌رسانی دولت غزه، از زمان اجرای آتش‌بس تاکنون ۵۳۵ مورد نقض ثبت شده و دست‌کم ۳۵۰ نفر شهید و حدود ۹۰۰ نفر زخمی شده‌اند.

همزمان مدیریت سازمان امدادرسانی غزه اعلام کرد که حدود ۵۰ درصد از خدمات این نهاد به دلیل کمبود سوخت برای فعالیت تجهیزات و خودروهای امدادی متوقف شده است.بر اساس این گزارش، تیم‌های نجات قادر به دسترسی به هزاران ساختمان آسیب‌دیده و خطرناک نیستند و عملیات جستجو و نجات در خطر توقف کامل قرار دارد. همچنین بخش بزرگی از واکنش به حوادث آتش‌سوزی، انفجار و ریزش ساختمان‌ها متوقف شده و جان شهروندان مستقیماً تهدید می‌شود.

مدیریت دفاع مدنی تأکید کرده است که فعال کردن ژنراتورها در مراکز امداد و پایگاه‌های اورژانس، و ژنراتورهای بنزینی برای رفع خطرات، با مشکلات جدی مواجه است و ادامه عملیات امدادی بدون تأمین سوخت امکان‌پذیر نیست.
در همین حال، ارتش اسرائیل از کشف ۹ پیکر دیگر از مبارزان فلسطینی در جنوب غزه خبر داد و ادعا کرد که در منطقه رفح بیش از ۳۰ مبارز دیگر نیز شهید شده‌اند. برخی منابع از مذاکرات برای سرنوشت ده‌ها مبارز محاصره شده حماس در تونل‌ها خبر می‌دهند.

 

