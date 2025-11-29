میلی صفحه خبر لوگو بالا
تکذیب آتش سوزی در جنگل‌های نوشهر

فرماندار نوشهر گفت: هیچ آتش‌سوزی امروز در عرصه‌های جنگلی و طبیعی این شهرستان گزارش نشده است.
به گزارش تابناک، در پی انتشار اخباری درباره آتش‌سوزی در جنگل‌های درزیکلا نوشهر، فرماندار نوشهر در گفت‌و‌گویی درباره خبر آتش‌سوزی در محدوده جنگل‌های این شهرستان گفت: پیرو اطلاع مردمی مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های درزیکلا و توسکاتک نوشهر، نیرو‌های حفاظتی به منطقه اعزام شدند، اما با بررسی‌های انجام‌شده و حضور عوامل مختلف در محل، مشخص شد این حادثه آتش‌سوزی جنگلی نبود.

جهانشاهی افزود: بر اساس گزارش نیرو‌های منابع طبیعی از این محل مشخص شد فردی در باغ شخصی خود اقدام به سوزاندن زباله کرده بود و موضوع اصلاً ارتباطی با مناطق جنگلی ندارد.

او ادامه داد: تا این لحظه هیچ آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی و طبیعی شهرستان نوشهر گزارش نشده است.
 
