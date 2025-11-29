به گزارش تابناک، در پی انتشار اخباری درباره آتشسوزی در جنگلهای درزیکلا نوشهر، فرماندار نوشهر در گفتوگویی درباره خبر آتشسوزی در محدوده جنگلهای این شهرستان گفت: پیرو اطلاع مردمی مبنی بر وقوع آتشسوزی در جنگلهای درزیکلا و توسکاتک نوشهر، نیروهای حفاظتی به منطقه اعزام شدند، اما با بررسیهای انجامشده و حضور عوامل مختلف در محل، مشخص شد این حادثه آتشسوزی جنگلی نبود.
جهانشاهی افزود: بر اساس گزارش نیروهای منابع طبیعی از این محل مشخص شد فردی در باغ شخصی خود اقدام به سوزاندن زباله کرده بود و موضوع اصلاً ارتباطی با مناطق جنگلی ندارد.
او ادامه داد: تا این لحظه هیچ آتشسوزی در عرصههای جنگلی و طبیعی شهرستان نوشهر گزارش نشده است.