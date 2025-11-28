به گزارش تابناک به نقل از فارس، روز جمعه ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵، دو نفتکش تحریمشده که نفت روسیه را حمل میکردند، در فاصله کمی از سواحل ترکیه در دریای سیاه دچار انفجارهای جداگانه شدند.
نفتکش اول با نام «کایروس» (Kairos)، یک سوئزمکس با پرچم گامبیا، در حدود ۹۶ کیلومتری شمال تنگه بسفر دچار انفجار شدید و سپس آتشسوزی در موتورخانه شد. آژانس بندری محلی اعلام کرد احتمال برخورد این کشتی با مین دریایی بسیار بالاست.
دقایقی بعد، اداره کل امور دریایی ترکیه تأیید کرد که نفتکش دوم به نام «ویرات» (Virat) نیز در همان منطقه دچار انفجار شده است. هر دو کشتی در زمان حادثه خالی از بار بودند.کایروس توسط بریتانیا و اتحادیه اروپا (اما نه آمریکا) به دلیل حمل نفت خام اورال روسیه تحریم شده بود. آخرین سفر آن از بندر نووروسییسک روسیه به بندر پارادیپ هند بود و در مسیر بازگشت به روسیه برای بارگیری مجدد قرار داشت.
ویرات توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شده و از ژانویه ۲۰۲۵ پس از قرار گرفتن در فهرست سیاه وزارت خزانهداری آمریکا، بیشتر سال را در غرب دریای سیاه بیحرکت مانده بود.
شناورهای امداد، گارد ساحلی و کشتیهای آتشنشان ترکیه بلافاصله به محل اعزام شدند. تا لحظه انتشار خبر، گزارشی از تلفات جانی منتشر نشده، اما وضعیت دقیق دو کشتی همچنان نامعلوم است.دریای سیاه از زمان آغاز جنگ اوکراین به دلیل وجود مینهای سرگردان شناور، یکی از خطرناکترین مسیرهای کشتیرانی جهان به شمار میرود. در ماههای اخیر نیز چندین انفجار مرموز در نفتکشهای حامل نفت روسیه (حتی خارج از دریای سیاه) گزارش شده بود.تنگه بسفر همچنان باز است و تردد کشتیهای تجاری ادامه دارد.