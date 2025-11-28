میلی صفحه خبر لوگو بالا
وقتی هیچ دوشغله‌ای نیست، چرا همه نگرانند؟!

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره لغو مصوبه امکان سرپرستی پست‌های مدیریتی از سوی کارکنان‌ دیگر دستگاه‌های اجرایی توضیحاتی ارائه کرد.
وقتی هیچ دوشغله‌ای نیست، چرا همه نگرانند؟!

علاالدین رفیع‌زاده در پاسخ به پرسشی درباره تعداد نیروهای دوشغله دولت، تاکید کرد: در دولت هیچ نیروی دوشغله‌ای نداریم.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی با اشاره به مصوبه اخیر در زمینه لغو امکان سرپرستی پست‌های مدیریتی یک دستگاه از سوی کارکنان دیگر دستگاه‌های اجرایی، گفت: لغو این مصوبه با بخشنامه‌ اعلام شده مبتنی بر این است که اگر مثلاً فردی مدیرکل منابع انسانی یک دستگاه است، نمی‌تواند همزمان در دستگاه دیگری سرپرستی دفتری را برعهده گیرد. این موضوع به معنای وجود افراد دوشغله در دولت نیست.

وی درباره پیش‌بینی سازمان اداری و استخدامی از میزان کاهش هزینه‌ها با کوچک‌سازی دولت، گفت: کاهش هزینه‌ها با کوچک‌سازی دولت از تأکیدات موکد رئیس‌جمهوری است که شخصاً برای آن وقت می‌گذارد. تا هفته‌های آتی که بودجه به مجلس ارائه می‌شود میزان کاهش هزینه‌ها در این بخش نیز به شکل دقیق مشخص خواهد شد.

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سازمان سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ مصوبه امکان سرپرستی پست‌های مدیریتی از سوی کارکنان‌ دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور را لغو کرد.

