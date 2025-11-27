محکومیت اقدام رژیم اسرائیل ازسوی ۴ کشور مهم اروپا

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در این بیانیه که روز پنجشنبه نسخهای از آن در تارنمای دولت انگلیس منتشر شده، وزرای خارجه چهار کشور اروپایی با محکوم کردن شدید افزایش بیسابقه خشونت شهرکنشینان علیه غیرنظامیان فلسطینی، بر ضرورت برقراری ثبات در کرانه باختری تأکید کردهاند. آنها هشدار دادهاند که اقدامات بیثباتکننده میتواند موفقیت «طرح ۲۰ مادهای برای غزه» و چشمانداز صلح و امنیت پایدار را تضعیف کند.
در ادامه بیانیه با استناد به آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) آمده است که تنها در ماه اکتبر ۲۶۴ مورد حمله شهرکنشینان ثبت شده که بالاترین رقم ماهانه از سال ۲۰۰۶ و زمان آغاز ثبت این گونه حوادث توسط سازمان ملل بهشمار میرود. چهار کشور اروپایی تأکید کردهاند این حملات باید متوقف شود، زیرا به تلاشهای جاری برای صلح آسیب میزنند.
وزرای خارجه فرانسه، آلمان، ایتالیا و انگلیس در بخش دیگری از این بیانیه از رژیم صهیونیستی خواستهاند به تعهدات خود طبق حقوق بینالملل عمل کرده و از جمعیت فلسطینی در سرزمینهای اشغالی حفاظت کند. آنها با اشاره به محکومیت ظاهری خشونت از سوی رئیس رژیم صهیونیستی، نخستوزیر و دیگر مقامات سیاسی و نظامی، تأکید کردهاند که این مواضع باید به اقدام عملی تبدیل شود و این رژیم موظف است عاملان این جنایات را پاسخگو کند و با پرداختن به ریشههای رفتاری این پدیده، از تداوم خشونت جلوگیری بهعمل آورد.
چهار کشور اروپایی ضمن استقبال از مخالفت رئیسجمهور آمریکا، با هرگونه الحاق کرانه باختری، مخالفت خود را با هر نوع طرح در این زمینه و همچنین با سیاستهای شهرکسازی ناقض حقوق بینالملل، تکرار کردهاند. در بیانیه یادشده با اشاره به تصویب رسمی پروژه شهرکسازی موسوم به «ای۱» در اوت ۲۰۲۵ که به گفته آنها کرانه باختری را تکهتکه میکند، آمده است طی سه هفته اخیر با طرح ساخت بیش از سه هزار واحد مسکونی دیگر موافقت شده و بدین ترتیب، تعداد کل واحدهای مسکونی تازهتصویبشده از ابتدای ژانویه به ۲۸ هزار واحد رسیده که یک رکورد بیسابقه محسوب میشود. وزرای اروپایی از رژیم صهیونیستی خواستهاند این روند را متوقف و سیاستهای خود را در این زمینه معکوس کند.
این بیانیه همچنین تصمیم رژیم صهیونیستی برای خودداری از انتقال درآمدهای مالیاتیِ متعلق به تشکیلات خودگردان فلسطین را «غیرقابل توجیه» خوانده و خاطرنشان کرده است که رژیم صهیونیستی باید این منابع مالی را آزاد کند، نظام بانکداری کارگزاری میان بانکهای اسرائیلی و فلسطینی را گسترش دهد و اجازه افزایش انتقال شِکِل را بدهد.
بهگفته آنها، این اقدامات برای شهروندان فلسطینی و توان تشکیلات خودگردان در ارائه خدمات عمومی حیاتی است و تضعیف این نهاد، هم اجرای برنامه اصلاحات و هم توانایی آن برای بر عهده گرفتن مسئولیتها در غزه را مطابق چشمانداز ترسیمشده در قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل، با مشکل مواجه میکند. در این بیانیه هشدار داده شده است که فروپاشی مالی تشکیلات خودگردان، ثبات منطقهای و حتی امنیت خود رژیم صهیونیستی را به خطر میاندازد.
در پایان، وزرای خارجه چهار کشور اروپایی بار دیگر بر تعهد خود به «راهحل عادلانه و جامع» برای مناقشه رژیم صهیونیستی و فلسطین بر اساس راهحل دو دولتی تأکید کردهاند.
به گزارش ایرنا، از زمان شروع جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه، ارتش این رژیم بر دامنه حملات خود در کرانه باختری افزوده است. همزمان با جنگ ویرانگر در نوار غزه که تاکنون دهها هزار شهید بر جای گذاشته، مبارزان و جوانان فلسطینی در کرانه باختری نیز در بخشهای مختلف این منطقه از جمله نابلس، طولکرم، جنین و الخلیل به مقابله با نظامیان رژیم صهیونیستی برخاستهاند و کرانه باختری شاهد موجی از تنشها و درگیریهای میدانی بین فلسطینیان و نیروهای نظامی، یورش به محلهها و بازداشت گسترده فلسطینیان توسط صهیونیستها است.