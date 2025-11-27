۰۶/آذر/۱۴۰۴
Thursday 27 November 2025
۱۹:۵۲
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
اجتماعی
»
اجتماعی
بازدید
663
663
بازدید
پ
عکس: تصویری از مجموع بارش امروز روی نقشه
تصویری از مجموع بارش را در پهنه کشورمان ببینید. ساعاتی پیش نیز در ایستگاه هفت توچال بارش برف گزارش شده است.
کد خبر:
۱۳۴۲۶۱۰
تاریخ انتشار:
۰۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۹:۱۶
27 November 2025
کد خبر:
۱۳۴۲۶۱۰
|
۰۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۹:۱۶
27 November 2025
|
663
بازدید
663
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
هواشناسی
بارندگی
بارش باران
بارش برف
کاهش دما
سامانه بارشی
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ سلامت بازنشستگان، قربانی بیمسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ورود سامانههای بارشی / آغاز بارشها از امشب / موج بارشهای جدید + نقشه
زمان آغاز بارشها مشخص شد
تصاویر بارش سنگین برف در توچال
عکس: شاخص آلودگی هوای تهران پس از وزش باد
برف و باران در راه است
پیشبینی بارش پراکنده و کاهش دما در کشور
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# تابناک ورزشی
# جنگل الیت
# نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
رضایت دارم
رضایت ندارم
فعلاً نظری ندارم
الی گشت
آخرین اخبار
عکس: تصویری از مجموع بارش امروز روی نقشه
ریزش بهمن در اتریش همزمان با حضور تیم ملی اسکی
ای کاش خودروسازها بساطشان را جمع میکردند!
ضربالاجل آمریکا و نواف سلام برای خلع سلاح حزبالله
گروسی نامزد تصدی دبیر کلی سازمان ملل شد
عکس: شاخص آلودگی هوای تهران پس از وزش باد
پاسخ قاطع حزبالله برای خلع سلاح
دستور روبیو برای کاهش مهاجرت مسلمانان به آمریکا
ثبت ادعاهای ملکی در سامانه الزامی شد
تحریم قرعهکشی جام جهانی از سوی مقامهای ایرانی
بازگرداندن کیف ۵ میلیاردتومانی طلا به صاحبش در کنارک
بیانیه وزارت خارجه درباره برچسبزنی دولت استرالیا به سپاه
همدردی ایران با خانواده جانباختگان در آتشسوزی چین
۶ عامل تیراندازی در لرستان دستگیر شدند
سانحه دلخراش فرو رفتن کامیون حوالی جاده مخصوص
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی فیزیکی
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
الجزیره؛ نبرد ایران و اسرائیل نزدیک است
بهزودی نخستین استاندار زن کشور معرفی میشود
ارتش تأیید کرد؛ عبور جنگنده از آسمان تهران
اسپارتاک؛ زرهی تازهنفس در میدانهای بیرحم مرزی ایران
حضرتی: ابلاغیه رهبری درباره حجاب به دولت رسیده
دیجی کالا به نام بلک فرایدی، قیمت کالاها را افزایش داد
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودروهای خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیششرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!
محسن رضایی: آمریکاییها به تهران خواهند آمد
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
موسی (ع) بار دیگر دریای سرخ را میشکافد؛ عربستان و مصر، اسرائیل را حذف میکنند!
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزبالله
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودروهای خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
(۲۵۰ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!
(۱۸۲ نظر)
بهزودی نخستین استاندار زن کشور معرفی میشود
(۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیفتان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خوابتان را در خیابان نپوشید
(۹۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
(۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا
(۸۶ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمیآید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بیگناه
(۸۳ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته میشود
(۷۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکردهایم / به دنبال حبس زدایی هستیم
(۶۵ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور
(۶۲ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
(۵۴ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان
(۴۸ نظر)
۱۶ ضربه کاری مجلس به وزیر راه/ نزاع فنی یا تسویهحساب سیاسی؟
(۴۷ نظر)
دولت پزشکیان در آستانه اشتباه بزرگ!/ درباره این دانشگاه دوباره بیندیشیم
(۴۷ نظر)
پیام تند یوسف پزشکیان درباره قانون فیلترینگ
(۴۴ نظر)
tabnak.ir/005dH0
tabnak.ir/005dH0
کپی شد