میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سانحه دلخراش فرو رفتن کامیون حوالی جاده مخصوص

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران، اعلام کرد: یک دستگاه کامیون در حوالی کیلومتر ۱۱ بزرگراه شهید لشکری (جاده مخصوص کرج) به داخل گودالی فرو رفت و دو کارگر حدود ۳۵ تا ۴۰ ساله جان باختند.
کد خبر: ۱۳۴۲۵۹۴
| |
1966 بازدید

سانحه دلخراش فرو رفتن کامیون حوالی جاده مخصوص

به گزارش تابناک، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، از حادثه فروکش کردن کف زمین و سقوط یک دستگاه کامیون در بزرگراه شهید لشکری (جاده مصوص کرج)، حوالی کیلومتر ۱۱ خیابان سی‌ام خبر داد.

وی توضیح داد: ساعت ۱۲:۴۱ ظهر امروز این حادثه اعلام شد و چهار ایستگاه آتش‌نشانی به همراه دو دستگاه جرثقیل سنگین و تجهیزات لازم به محل اعزام شدند. کامیون در حال حرکت بود که به یکباره زیر چرخ‌های آن خالی شد؛ ظاهراً پیش از این یک آب‌انبار یا گودالی در محل وجود داشته که کف آن فروکش کرده بود و کامیون تقریباً کامل داخل گودال سقوط کرد.

ملکی افزود: دو کارگر حدود ۳۵ تا ۴۰ ساله که در محل مشغول تخریب و جابجایی نخاله بودند، همراه با آب و گازوئیل ماشین داخل گودال گرفتار شدند. آتش‌نشانان با استفاده از پمپ‌های تخلیه آب و گازوئیل و تثبیت کامیون با چند دستگاه جرثقیل، عملیات نجات را آغاز کردند.

وی در ادامه گفت: متأسفانه هر دو نفر پس از رهاسازی توسط تیم‌های آتش‌نشانی و تأیید اورژانس، جان خود را از دست داده بودند. تا دقایقی دیگر محل حادثه به مالکان تحویل داده خواهد شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بزرگراه شهید لشگری سانحه رانندگی کامیون سقوط کامیون گودال مرگ کارگران سانحه دلخراش آتش نشانی جاده مخصوص کرج
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توضیح درباره فرونشست زمین در مشهد
بزرگراه یادگار امام صحنه حادثه‌ای مهیب شد
ترافیک ۷ ساعته آزادراه کرج - قزوین درپی انحراف تریلی
فرونشست زمین در جنوب تهران
سقوط کامیون به گودالی در بزرگراه بابایی
افزایش کشته شدگان ریزش ساختمان در ظفر
تصادف سه خودرو در بزرگراه شهید لشگری
برخورد تریلر با پُل در جاده خاوران
تصادف مرگبار در بزرگراه شهید همدانی
واژگونی کامیون روی ۸ سواری در تهران
فرونشست وحشتناک زمین در اهواز
سقوط مرگبار خودرو سواری از پل صدر تهران
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
الجزیره؛ نبرد ایران و اسرائیل نزدیک است
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
ارتش تأیید کرد؛ عبور جنگنده از آسمان تهران
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
حضرتی: ابلاغیه رهبری درباره حجاب به دولت رسیده
دیجی کالا به نام بلک فرایدی، قیمت کالاها را افزایش داد
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!
محسن رضایی: آمریکایی‌ها به تهران خواهند آمد
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
موسی (ع) بار دیگر دریای سرخ را می‌شکافد؛ عربستان و مصر، اسرائیل را حذف می‌کنند!
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزب‌الله
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۰ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۱۸۲ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۳ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۴ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
۱۶ ضربه کاری مجلس به وزیر راه/ نزاع فنی یا تسویه‌حساب سیاسی؟  (۴۷ نظر)
دولت پزشکیان در آستانه اشتباه بزرگ!/ درباره این دانشگاه دوباره بیندیشیم  (۴۷ نظر)
پیام تند یوسف پزشکیان درباره قانون فیلترینگ  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005dGk
tabnak.ir/005dGk