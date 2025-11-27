\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u00ab\u06a9\u062a\u0647\u00bb\u060c \u00ab\u0686\u0644\u0648\u00bb\u060c \u00ab\u0686\u0644\u0648\u06a9\u0628\u0627\u0628\u00bb \u0648 \u00ab\u062a\u0647\u200c\u0686\u06cc\u0646\u00bb \u0628\u0647\u200c\u200c\u062a\u0631\u062a\u06cc\u0628 \u062f\u0631 \u062c\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0648\u0627\u0632\u062f\u0647\u060c \u0634\u0627\u0646\u0632\u062f\u0647\u060c \u0633\u06cc \u0648 \u0633\u06cc\u200c\u0648\u200c\u0647\u0634\u062a\u0645 \u0628\u0647\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u063a\u0630\u0627\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0631\u0646\u062c\u06cc \u062c\u0647\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0648\u0628\u200c\u0633\u0627\u06cc\u062a TasteAtlas \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646\u062f.\n\u00a0\n