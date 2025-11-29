میلی صفحه خبر لوگو بالا
اسماعیلی در گفتگو با تابناک:

افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از برنامه دولت برای افزایش قیمت بنزین از نیمه دوم آذرماه، تأکید کرد این تصمیم در شرایط فعلی به زیان معیشت مردم است و خبر قطع سهمیه خودروهای جدید را خلاف قانون دانست.
کد خبر: ۱۳۴۲۵۲۵
| |
1699 بازدید
|
۲۰
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است
مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین از نیمه دوم آذرماه اظهار داشت: دولت پیشنهاد داده و برنامه‌ریزی کرده است که تغییراتی در عرضه بنزین مصرفی مردم ایجاد شود.
 
وی توضیح داد: این طرح سه بخش دارد؛ نخست عرضه بنزین با همان شرایط قبلی یعنی لیتری ۱۵۰۰ تومان، دوم سهمیه با نرخ ۳۰۰۰ تومان و سوم سهمیه آزاد که حداقل ۵۰۰۰ تومان اعلام شده است.
 
اسماعیلی با انتقاد از این تصمیم گفت: در شرایط فعلی چنین اقدامی بجا نخواهد بود. ابتدا باید اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم بهبود یابد و نباید بار اضافی بر سبد هزینه‌ای شهروندان تحمیل شود.
 
وی افزود: از سوی دیگر خبرهایی شنیده می‌شود که امیدواریم صحت نداشته باشد؛ مبنی بر اینکه برای خودروهای جدید سهمیه بنزین قطع خواهد شد. این اقدام خلاف قانون و مقررات است. هر شهروندی حق دارد از وسیله نقلیه مناسب برخوردار باشد؛ چه کسانی که پیش‌تر خودرو داشته‌اند و چه کسانی که در آینده صاحب خودرو خواهند شد. وظیفه ذاتی دولت است که در راستای تأمین حقوق شهروندی تلاش کند.
 
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است
 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: هم در تأمین خودرو مناسب و هم در تأمین سوخت آن باید حقوق هر شهروند رعایت شود تا از منابع ملی بهره‌مند شوند. دولت نیز باید زمینه بهره‌مندی عادلانه را فراهم کند.
 
وی در پایان گفت: مسئولان و مردم باید در مصرف سوخت مدیریت داشته باشند، چرا که هزینه تأمین و استحصال آن بالاست. اگر این روند با مدیریت صحیح پیش برود، می‌توان در فرصت مناسب مسئله سوخت را سامان داد.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
7
پاسخ
با این کاری که دولت انجام داد اجازه گرانی به همه کسبه داد،،اماده خرج و مرج در قیمتها که الآنم اتفاق افتاده باشیم البته خیلی بیشتر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
7
پاسخ
من یه ماشین چینی 4 ماه قبل خریدم و دوستم هم 6 ماه قبل یک ماشین شاهین . رفتیم شمال - باک ماشین من 45 لیتر جا داره مال دوستم 55 لیتر - رفتم و برگشتم هنوز 2 خط بنزین داشتم اما دوستم در مسیر برگشت دوباره باک را پر کرد . این افزایش سوخت مقصرش دوست من نبوده خودرو ساز هستش .
پاسخ ها
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
صد درصد. ما مدام هزینه خودرو سازی فشل را می دهیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
11
پاسخ
قانون؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
9
پاسخ
بر خلاف آب و برق، دولت در مصرف بنزین امکان مدیریت را از مردم سلب کرده است تنها راه مدیریت بنزین واردات خودروهای کم مصرف است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
واردات و البته عرضه به قیمت مناسب. الان هم وارد میشه ولی با قیمت‌های نجومی میفروشن
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
6
پاسخ
خوده آقای پزشکیان گفت دولت خودش باعث تورم و گرانی است دیگر چه انتظاری میشود داشت !؟ حقوق شهروندی خیلی وقت است که ضایع شد است مثال تامین أب برق گاز هوای پاک و...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
7
پاسخ
برنامه توسعه هفتم که اساس آن افزایش قیمت ها به سطح جهانی برای مردم است را همین مجلس و نمایندگان آن تصویب کرده و تاکید به اجرای آن دارد حالا شدند مخالف افزایش قیمت ها!!!!
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
7
پاسخ
کم فشار روی ما مردم هست که مطمئن باشید با افزایش قیمت سوخت ، کالاهای اساسی مورد نیاز زندگی ما چند در صدی افزایش پیداخواهد کرد.. خدایا.. خودتون به داد ما برسید. فریادرسی نیست......
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
6
پاسخ
خود روهای نو پلاک، شامل خودروهای دسته دوم که تعویض پلاک میشوند نیز هستند. اگر ماشین دسته دوم بخرید و تعویض پلاک نمایید، سهمیه سوخت تعلق نمیگیرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
7
پاسخ
مردم دیگر بی حس شده‌اند ، فقط فکر زنده ماندن هستند به هر قیمتی
علیجانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
1
3
پاسخ
من فقط بلدم اعتراض کنم من اصلا بالای گودنشستن را دوست دارم
راه حلی ندارم
