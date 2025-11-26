دیدار و گفتگوی عراقچی با وزیر خارجه فرانسه در پاریس

به گزارش تابناک به نقل از فارس، وزیر امور خارجه فرانسه، ژان نوئل بارو، امروز چهارشنبه در پاریس با همتای ایرانی خود، عباس عراقچی، دیدار و گفتوگو کرد.
دو وزیر درباره وضعیت «سسیل کولر» و «ژاک پاریس» (دو شهروند فرانسوی بازداشتشده در ایران) صحبت کرده و درباره بازگشت این دو فرانسوی به کشورشان که در حال حاضر در سفارت فرانسه در تهران به سر میبرند، صحبت کردند.
«ژان نوئل بارو»، نگرانی عمیق پاریس و شرکایش را در مورد برنامه هستهای ایران ابراز داشت و از ایران خواست به احترام کامل تعهدات خود در زمینه پادمانها بازگردد و همکاری کامل و بدون تأخیر با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را از سر بگیرد.
وزیر امور خارجه فرانسه از ایران خواست هرچه زودتر به میز مذاکره بازگردد.
بارو خواستار دستیابی به توافقی محکم و پایدار با ایران شده تا برای همیشه تضمین کند ایران به سلاح هستهای دست پیدا نخواهد کرد.
جزئیاات گفتگوی عراقچی با وزیر خارجه فرانسه
در این حال، وزارت امور خارجه اعلام کرد، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که بنا به دعوت همتای فرانسوی به پاریس سفر کرده است، عصر امروز در محل وزارت امور خارجه فرانسه با ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد.
🔹در این دیدار روابط دوجانبه ایران- فرانسه مورد بررسی قرار گرفت. طرفین بر اهمیت تداوم مشورتها جهت رفع موانع و تسهیل مناسبات تاکید کردند.
🔹دو وزیر با مرور تحولات منطقه غرب آسیا، منازعه اوکراین، اوضاع امنیتی بینالمللی و نیز موضوع هستهای صلحآمیز ایران، ضرورت تلاش مسئولانه برای کمک به کاهش تنشها و تقویت صلح و عدالت بینالمللی را مورد تاکید قرار دادند.
🔹وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به بازداشت ناموجه تبعه ایرانی خانم مهدیه اسفندیاری، از تصمیم دادگاه فرانسوی برای آزادی مشروط وی استقبال کرد و خواستار تسریع در روند تبرئه و آزادی وی جهت بازگشت به ایران شد.
🔹وزیر امور خارجه با ابراز نگرانی شدید از نقض فزاینده حاکمیت قانون در سطح بینالمللی و تضعیف اصول بنیادین منشور سازمان ملل، بهویژه در منطقه غرب آسیا، و ادامه جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و لبنان و سایر ملتهای منطقه، بر مسئولیت همه دولتها برای صیانت از حاکمیت قانون، توقف نسلکشی فلسطینیان، تحقق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و جلوگیری از نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی دولتها تاکید کرد.
🔹وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر حق قانونی ایران برای بهرهبرداری از انرژی هستهای جهت مقاصد صلحآمیز، حسن نیت و جدیت جمهوری اسلامی ایران را برای مذاکره معقول و منطقی جهت اطمینانبخشی نسبت به ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای ایران یادآور شد و تصریح کرد طرفهایی که با قانونشکنی آشکار ابتدا از برجام خارج شده و متعاقبا مرتکب تجاوز نظامی علیه ایران شده و تاسیسات تحت پادمان ایران را مورد هجمه قرار دادند باید رویکردهای زیادهخواهانه و قلدرمآبانه را متوقف کرده و پاسخگوی اقدامات خود باشند.
🔹وزیر امور خارجه همچنین با انتقاد از عملکرد سه کشور اروپایی در شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، مسئولیت آنها را در بروز وضعیت فعلی خاطرنشان کرد و خواستار اتخاذ رویکردی مسئولانه، مستقل و مبتنی بر حقوق بینالملل بهویژه طبق ماده ۴ معاهده منع اشاعه شد.