مجوز ورود به کشور برای هنرمندان زن!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، زهرا بهروزآذر، در خصوص اقدامات معاونت زنان برای ارتقاء جایگاه زنان گفت: واقعیت این است که جایگاه معاونت زنان، سیاستگذار است و یک ساختار بسیار کوچک دارد. هیچ امتداد استانی و اجرایی ندارد و در مقام سیاستگذار است اما تمام تلاش معاونت زنان این است که با سیاستهایی که اعمال میکند تمام حوزهها در عرصههای مختلف کشور را در حوزه زنان فعال کند. در حوزههای مختلف این امر رخ داده است. الان تقریبا هرجایی برویم این نگرش جنسیتی و حساسیت به موضوع عدالت جنسیتی اتفاق افتاده است. ما مدام اینها را رصد میکنیم. سعی میکنیم تجارب موفق را به دستگاههای دیگر منتقل کنیم. اگر دستگاهی کوتاهی دارد سعی میکنیم تذکر دهیم. امسال برای اولین بار در روز زن جایزه دستگاههای برتر را میدهیم. همه دستگاهها موظف هستند هم نسبت به توسعه جایگاه زنان و خانواده در دستگاه خود و هم نسبت به جامعه مخاطب برنامه داشته باشند.
وی در پاسخ به اینکه تذکرات به نحوی است که به نتیجه برسد؟ اظهار کرد: ببینید واقعیت این است که دو مدل برای این امر وجود دارد. یک مدل تبدیل به مصوبات ستاد ملی زن و خانواده میشود، این ستاد با ریاست آقای رئیسجمهور برگزار میشود و طبیعتا حکم مصوبه هیأت وزرا را دارد و جدی گرفته میشود. یک مدل نیز جنبه توصیهای از طرف ما دارد که جدی گرفتن آن به باور رئیس دستگاه در مورد زنان برمیگردد. برای مثال در مورد برخی از دستگاهها مثل وزارت کشور به وزارت آقای مومنی باید گفت که اساسا جناب آقای مومنی خود به حضور زنان باور دارند و بیش از ما ایشان پیشرو هستند. من به ایشان نگفتم آقای وزیر فرماندار زن منصوب کنید، ایشان خودشان باور دارند زنان باید فرماندار و بخشدار شوند. ما هم کمک ایشان هستیم.
بهروز آذر با بیان اینکه در برخی دستگاههای دیگر نیز این اتفاق رخ داده است افزود: مثلا اشاره کردم که ما ۲۸ زن در جایگاه معاون وزیر و همتراز آن را در دولت چهاردهم داریم، اینها افرادی هستند که حکم معاون وزیر را براساس ساختار سازمان اداری و استخدامی دارند، اگر به این تعداد، شمار روسای زن به عنوان رئیس دستگاهها را نیز اضافه کنیم، عدد آن به حدود ۶۵ نفر میرسد. این عدد بسیار بالا است و نشان میدهد دستگاهها به توصیهها حساس هستند اما ممکن است در جایی نقطهای باشد که وزیر یا رئیس آن دستگاه این تمایل را نداشته باشد، یا دغدغهاش نباشد. البته گرچه برخی از دستگاهها را باید در انجام این امر هُل دهیم اما در این دولت کمتر با این امر مواجه هستیم و چنین چیزی نداریم. ممکن است کسی نداند معاونت زنان این کار را انجام میدهد اما شما میبینید که مثلا در مساله صنایع دستی ۶ هزار میلیارد تومان وارد حوزه صنایع دستی شد که تمام تلاش آن با هماهنگی معاونت زنان انجام شد. یا برای مثال طرح «کمند» در وزارت علوم با همکاری و مشارکت ما برای توسعه نگرش کارآفرینی در دختران دانشگاهی در حال انجام است. این طرح در دولت دوازدهم اجرا شد، موفق هم بود اما متوقف شد و ما مجدد در حال احیای آن هستیم.
بیش از ۶۰درصد متقاضیان ورود به دانشگاه زنان هستند
معاون زنان رییس جمهور اظهار کرد: یکی از حوزههای بسیار مهم مشارکت زنان، حوزه مشارکت سیاسی است. شما ببینید اوضاع ما در خیلی از حوزهها بد نیست. برای مثال در حوزه آموزش و سطح سواد باید بگویم که بیش از ۶۰ درصد متقاضیان ورود به دانشگاهها زنان هستند. ۲۴ درصد اختراعات در کشور ما توسط زنان ثبت میشود در حالی که متوسط جهانی آن بین ۱۴ تا ۱۷ درصد است. لذا در برخی عرصهها ما موقعیت خوبی داریم اما در برخی عرصهها از جمله مشارکت سیاسی بسیار پایین هستیم. یکی از بسترهای عرصه تصمیمگیری و تصمیمسازی، دولت است. ما در حوزه قوه قضائیه الان بیش از هزار قاضی زن داریم، معاون دادستان خانم داریم، جمعیت زیادی از جامعه وکلا زنان هستند، یعنی در حوزههای مختلف، زنان در عرصه تصمیمگیری و تصمیمسازی حضور دارند. اما مشخصا درباره حضور زنان در عرصه تصمیمسازی و تصمیمگیری در دولت باید گفت که ظرفیت دولت محدود است. با تاکیدی که شخص رئیسجمهور پزشکیان، معاون اول و ما به عنوان معاونت زنان داریم، تمام تلاش خود را میکنیم تا این امر را ارتقا دهیم ولی ظرفیت زنان ما از ظرفیت دولت و تعداد صندلیهای محدود آن بیشتر است. جایی که بسیار مهم است و باید به آن توجه کنیم، شوراها هستند.
بهروز آذر درخصوص مشارکت سیاسی زنان نیز گفت: در مشارکت سیاسی ما یکی از جاهایی که به شدت نیاز داریم حضور زنان بیشتر شود و فرصت برای حضور زنان نیز هست؛ ظرفیتهای مجالس و شوراها است. هم پارلمان محلی و هم پارلمان ملی ما یک ظرفیت است تا زنان حضور پیدا کنند. در حال حاضر در مجلس ما ۱۴ زن در بین ۲۹۰ نماینده مجلس حاضر هستند. امید ما این است که برای دور بعد با کمک نمایندگان فعلی مجلس و ظرفیتی که همین زنان باز میکنند؛ این تعداد را حداقل به ۱۰۰ نفر برسانیم تا یک سوم نمایندگان مجلس از بین زنان باشند. امسال برای اولین بار در انتخابات شورای شهر وقتی ستاد انتخابات در وزارت کشور تشکیل شد؛ یک خانم که رئیس دفتر امور زنان وزارت کشور است عضو این ستاد شد. ما تا کنون در این ۴۶ سال این کار را هیچوقت نکرده بودیم. اگر دنبال ۳۰ درصد مشارکت زنان در شوراهای شهر هستیم که امیدوارم این رقم به ۵۰ درصد برسد؛ باید حداقل ۵۰ درصد کاندیدا شوند. اما فقط ۱۰ درصد از کاندیداها در تمامی انتخابات پیشین از بین زنان بودند. در صورتی که حتی یک مورد از آماری که الان در تخلفات داده میشود که بالغ بر ۱۶۰ تخلف در شوراهای شهر ارجاع به محاکم داده شد؛ از بین زنان نبوده است.
وی در این باره که وقتی زنان احساس میکنند درباره یک موضوع ساده مثل موتورسواری آنها با گذشت مدت طولانی اتفاقی رخ نداده است، مشارکت ندارند. در این موارد شما چه کار کردهاید؟ عنوان کرد: اتفاقا برای تحقق همین مواردی که مطرح میکنید باید تعداد زنان در عرصهها را بیشتر کنیم. الان من فقط یک نفر هستم که مسئله موتورسواری را دنبال میکنم. اگر ما ۵ یا ۱۰ نفر باشیم بهتر میتوانیم نمایندگی کنیم. الان من حرفی خارج از مساله زنان ایران نزدم. چند مسالهای که ما درگیر آن هستیم را شما سوال کردید. شما از خشونت پرسید که مساله عمده زنان است، مساله مهریه را میپرسید چون مساله این روزهای زنان است، مساله زنان را میپرسید که مساله زنان است. الان من یک نفر هستم که این مسائل را دنبال میکنم. برای مثال فراکسیون زنان مجلس خیلی با ما همراه است ولی فقط ۱۴ نماینده زن در بین ۲۹۰ نماینده مجلس وجود دارند.
وی در برابر این سوال که پس شما به نوعی دعوت به مشارکت برای مطالبهگری میکنید؟ گفت: حتما. من از همه زنان میخواهم. ما نه تنها نیمی از سرمایه جمعیتی کشور هستیم بلکه زنان نیمی از سرمایه فکری و تخصصی هستند. برای شما هزینه شده است. در این کشور فرصتهایی برای شما باز شده است که شما الان باید اینها را بهرهبرداری کنید. در انتخابات شرکت کنید. اگر زنان در عرصههای شهری حضور داشته باشند نه تنها میتوانند مسائل زنان بلکه مسائل کودکان، سالمندان، زنان باردار و معلولین را در شهر دنبال کنند. ما به حضور زنان نیاز داریم.
زنان به عنوان نیمی از جمعیت باید در سیاستگذاری دیده شد
وی افزود: شما این خواسته را از مردان هم داشته باشید. ما یک باوری داریم. ما اصلا از هیچ چیزی کوتاهی نمیکنیم و به تعهد خود مبنی بر پیگیری مسائل زنان و شناسایی مسائل زنان عمل میکنیم اما تنها زنان نیستند. به همراهی مردان هم نیاز داریم. مثلا وقتی همراهی آقای وزیر کشور آقای مومنی و معاون اول یعنی آقای عارف و از همه مهمتر شخص رئیسجمهور را داریم؛ ۵۰ درصد از راه را رفتهایم چراکه اصلا لازم نیست آنها را توجیه کنیم. بهتر از ما مسائل ما را میدانند، حتی در برخی مواقع به ما میگویند چرا فلان مساله را پیگیری نکردید؟ خودشان بر این امر باور دارند. لذا ما حتما به همراهی مردان نیاز داریم. از سوی دیگر احتیاج داریم این نگرش جنسیتی را در همه موضوعات وارد کنیم. اگر میخواهیم مسائل کشور اعم از آلودگی هوا، ناترازیها و اصلاح الگو مصرف حل شود؛ زنان به عنوان نیمی از جمعیت باید در سیاستگذاری دیده شده و نوع کنشگری آنها جدی گرفته شود. اینکه مدام برنامه ریزی میکنیم اما نگاه ما عمومی است به پاسخ درستی ما را نمیرساند.
معاون زنان رییس جمهور در این باره که چرا حق طلاق و خروج از کشور برای زنان به یک قانون تبدیل نمیشود؟ نیز گفت: موضوع حق طلاق، مهریه و نصف کردن اموال مستلزم اصلاح قوانین و ارسال لایحه قضائی است. قوه قضائیه بر مبنای مطالعات خود و پروندههایی که به او رسیده است مسائل زنان را بررسی میکند و میبیند با چه مسائلی روبرو هستند و طبیعتا این لایحه را آماده میکند. لایحه به دولت میآید و در کمیسیون حقوقی و قضایی ما اصلاح میشود و نهایتا به مجلس ارسال میشود. نیروی اصلی و جایی که باید این کار را شروع کند قوه قضائیه و نهایتا مجلس است. ما میتوانیم کاتالیزور باشیم.
تمام تلاش ما بر همین است. الان با قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام که اساسا سیاستهای کلی نظام در حوزه خانواده را بررسی میکند؛ گفتوگو هایی انجام دادیم و کارگروهی را شکل دادیم تا این امر با سرعت بیشتری انجام شود.
بهروز آذر همچنین درباره کاهش آسیبهای اجتماعی حوزه زنان از روسپیگری تا کارتنخوابی عنوان کرد: ما کارگروه ویژه برای این امر داریم و دستگاههای مختلف نیز متولی این امر هستند. الان به صورت خاص بر روی مساله خودکشی متمرکز هستیم. چراکه بدترین نوع خشونت، خشونت به خود است و استانهای قرمز را در دستور کار خود آوردهایم. تمام این موارد را اعم از موضوع روسپیگری، انواع روسپیگری و ریشه آن و اینکه چه مداخلاتی برای به حداقل رساندن این اتفاق باید انجام شود را در برنامه و دستور خود داریم. در موضوع کارتنخوابی نیز به همین شکل پیش میرویم. یکی از دستگاههایی که خیلی خوب عمل میکند، بهزیستی است که با توسعه سامانه اورژانس اجتماعی یا همان ۱۲۳ مداخلات به جا و موثری داشته است.
موفقیت ۶۰درصدی در جلوگیری از خودکشی
وی ادامه داد: در موضوع خودکشی، بیش از ۶۰ درصد مداخلاتی که انجام دادهاند منجر به توقف اقدام به خودکشی شده است. این خیلی موفقیت بالایی است. یعنی وقتی خانواده متوجه میشود یکی از اعضا خانواده در فرآیند خودکشی قرار گرفته است میتواند بلافاصله با ۱۲۳ تماس بگیرد، مددکاران متخصص مراجعه میکنند. در حوزه خشونت تنها جایی که باید افراد برای دریافت خدمات مداخله و مددکاری تماس بگیرند اورژانس اجتماعی است. باید به اورژانس اجتماعی یا همان ۱۲۳ زنگ بزنند. مردم که وقتی زد و خوردی داخل خانه پیش میآید و یا همسایهها متوجه خشونت خانگی میشوند؛ بعضا به اشتباه با پلیس تماس میگیرند درحالی که پلیس دستور کاری برای این حوزه ندارد. الان در لایحه خشونت پیشبینی کردیم که همه اینها یکی شود. در دستور العملهای دولت نیز این امر را میگذاریم که مردم با یک شماره تماس بتوانند همه موارد را پیش ببرند اما فعلا با اورژانس اجتماعی یا همان ۱۲۳ باید تماس بگیرند.
پیگیری برای بازگشت به کار برخی بازیگران و هنرمندان زن
بهروزآذر درباره بازیگران زن ممنوع الکار داخل کشور و امکان بازگشت هنرمندان زن از خارج کشور اظهار کرد: در دولت از ابتدا ما در کنار وزارت ارشاد برای حل این موضوع بودیم. وزارت ارشاد به صورت تخصصی در حال کار بر روی این حوزه است. تمام بازگشت به کارها برای زنان و مردان نه فقط در عرصه بازیگری بلکه در حوزه موسیقی و در حوزههای مختلف در حال انجام است و بخش قابل توجهی بازگشتهاند.
هنرمندان زن خارج از کشور میتوانند به کشور برگردند
وی افزود: برای ایرانیان خارج از کشور نگاه ما این است که ایران وطن همه این عزیزان است و ایران به ظرفیت همه ایرانیان خارج از کشور نیاز دارد. ممکن است در مقاطعی اختلال ارتباطی بین ما و ایرانیان خارج از کشور اتفاق افتاده باشد. نمیخواهم به ریشهها و مصادیق آن بپردازم ولی این راه الان باز است. وزارت امور خارجه با دستور آقای رئیسجمهور یک کارگروهی تشکیل داده است و سامانه ای ایجاد میکند برای اینکه این امر را تسهیل کند. به زودی ابلاغ این امر انجام میشود، افراد میتوانند به آن مراجعه کنند، با خیال راحت مطمئن باشند و به کشور خود برگردند. حال برخی میخواهند اقوام خود را ببینند، خیلی از افراد میخواهند به زیارت بروند و سالها آرزوی این را دارند که به زیارت امام رضا بروند. برای همه این افراد شرایط فراهم است و میتوانند به کشور برگردند.
معاون رییس جمهور در پاسخ به اینکه یک خانم معاون هنری وزیر ارشاد شد اما با برخی مخالفتها رفت، لذا چطور میتوان اطمینان و امید داشت؟ گفت: خانم رضایی معاون هنری وزیر ارشاد یکی از بهترین مدیرانی بودند که در این یک سال با ما همکاری کردند و یکی از بهترین تجارت ما در معاونت زنان همکاری با ایشان بود. اقدامات ایشان بسیار شاخص در تمام عرصهها بود و ما از ایشان ممنونیم. اما همیشه این اختیار برای وزرا وجود دارد، حتی همین الان آقای رئیسجمهور میتواند بنا به دلایلی که خودشان دارند به من بگوید که نمیخواهم با شما کار کنم. لذا این حق را به آقای وزیر میدهیم که تیم خود را ترمیم کنند و این امر طبیعی است اما حتما باید از ظرفیتی که خانم رضایی دارند در مجموعه دولت استفاده کنیم. میخواهم بگویم نباید این مساله را به حساب همه زنان بگذاریم. مساله خانم رضایی به این بر میگردد که ممکن است وزیر چنین تصمیمی بگیرد و بخواهد تیم خود را ترمیم کند. این مساله برکناری نبود.
وی در مورد سفرهای استانی هم بیان کرد: ما دو مدل سفر استانی داشتیم. یک مدل سفر استانی قبل از جنگ ۱۲ روزه بود که با حضور آقای رئیسجمهور به سفر میرفتیم و بسیار تجربه خوبی بود. علت این بود که از ابتدا حکم به ما داده میشد که مثلا مسئولیت بررسی مسائل فلان تعداد شهرستان با معاونت زنان باشد. معمولا شهرستانهایی که آمار آسیب اجتماعی در آن بالا بود را به ما میدادند. حضور در این تیم باعث میشد افراد بدون پرده و بی لکنت و نگرانی مسائل خود را با ما در جریان بگذارند. حتی برخی موضوعات را که ممکن بود به صورت مستقیم مساله زنان نباشد را در این سفرها به ما مطرح میکردند. من آن تجربه را خیلی دوست داشتم.
وی ادامه داد: برای مثال در یکی از شهرستان ها که به آن سفر کردیم، از سال ۹۴ پمپ آب کشاورزی یک منطقه کشاورزی خراب شده بود. این امر در اعتبارات مانده بود، عدد آن ۵ میلیارد تومان بود. اینکه پیگیری نشده بود شاید در فرآیندها افتاده بود و شاید فرماندار جدید این دغدغه را بیشتر داشت. در تمام سفرهای استانی وقتی موضوعات را جمع آوری میکنیم به همه دستگاهها نامه میزنیم و وضعیت را شرح میدهیم و میخواهیم تیم ویژه برای پیگیری این امر ارسال کنند. این امر از اصلاح مساله آب تا نوسازی یکی از مدارس شبانه روزی عشایری، بیمارستان و زنان را شامل میشود. بیش از ۵۰ درصد این موارد و حتی بیشتر در سفرهای استانی با همین نامهنگاریها حل میشود البته خیلی از این موارد اعتبارات طولانی مدت میخواهد و در سقف اعتبارات سال بعد قرار میگیرد. خیلی از اینها هماهنگی بین دستگاهی میخواهد. مثلا ما میبینیم در موضوعی اختلاف بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی است، به دو وزیر اعلام میکنیم، با هم صحبت میکنند و خیلی از این موارد در حاشیه دولت حل میشود. لذا بخشی از سفرهای قبل از جنگ ۱۲ روزه ما به این شکل بود. الان بعد از جنگ ۱۲ روزه سفرهای ما تخصصیتر است و بیشتر در حوزه زنان است. دراین حوزه سند ارتقا وضعیت زنان را بر اساس شاخصهای خاص خود داریم.
بهروز آذر درباره شاخص های عدالت جنسیتی نیز گفت: ما هر سال شاخصهای عدالت جنسیتی را در حوزههای مختلف احصا میکنیم و وضعیت ازدواج، طلاق، میزان خشونت، میزان بازماندگی دختران از تحصیل و... را استخراج و به استاندار اعلام میکنیم. مدیر کل بانوان استاندار باید برنامه توسعه و سند ارتقا وضعیت استان خود را به ما ارائه دهد. الان این امر در دستور کار داریم. سندها آماده است و ما در استان ها با هماهنگی شورای برنامهریزی استان موارد را تصویب و پیگیری میکنیم.
وی گفت: یکی از سفرهای خوب من همراهی با خانم صادق وزیر راه و شهرسازی بود. انصافا این تجربه بینظیر بود. ما با هم مازندران رفتیم. خانم صادق ۹ ماه قبل از آن سفر به آن منطقه رفته بودند و دستور داده بودند که پروژه مجتمع مسکونی ۵۰۰ واحدی که ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت انجام شود. این پروژه جزو تکالیف دولت و نهضت ساخت مسکن بود. بعد از ۹ ماه وقتی وارد آن منطقه شدیم این پروژه به ۱۰۰ درصد پیشرفت رسیده بود و حدودا فکر میکنم تا ۲۰ روز دیگر افتتاحیه آن است. یا مثلا پل جویبار که سالها در آن منطقه مانده بود با پیگیری ایشان پیشرفت کرد. دیدن این همراهی و زحمات و اینکه ایشان دقیق پای کار و خستگی ناپذیر بودند خیلی تجربه فوق العادهای بود. جالب است؛ ایشان سفری شب قبلش داشت، به تهران رسیده بود و صبح به اراک رفته بود. ظهر کمیسیون داشت و بعد به جلسه هیأت دولت آمده بود و بعد از ظهر همان روز با هم به ساری رفتیم. شب به ساری رسیدیم و یک سری از بازدیدها را ایشان همان شب داشت. فردا صبحش نیز از صبح تا شب بازدید داشت. شب ساعت ۱۰ و نیم رسیدیم منزل و ایشان به قدری فشار کاری بر رویشان بود که سهشنبه صبح فشارشان به ۶، ۷ رسید و کسالت پیدا کردند.
وی با تاکید بر اینکه ما هیچ منتی بر سر مردم نداریم گفت: ما با تمام عشق و تعهدی که به مردم داریم از زندگی خود میزنیم و کار میکنیم. مطمئن باشید اگرما خودمان احساس کنیم که نتیجه ندارد به هیچ وجه وارد این مسیر نمیشویم. این روایت را از خانم صادق گفتم تا بیان کنم خانم صادق این همه انرژی میگذارد اما خوشحال است وقتی بعد از ۹ ماه به آن منطقه برمیگردد میبیند که آن ۵۰۰ واحد ساخته شده و تحویل ۵۰۰ زوج جوان و خانواده در آرزوی مسکن داده میشود. این نتیجه است و مردم حتما این را میبینند، مردم متوجهاند، مردم کامل میتوانند مقایسه کنند. ما از موضوعات عینی صحبت میکنیم و اقدامات ما یک به یک قابل اندازهگیری است. تمام سفرهای استانی که من رفته ام؛ چه آنها که آقای رئیس جمهور به من ماموریت دادند و چه آنها که خودم رفتم تمام بررسیها را پیگیری میکنیم. اگر نتیجه نمیداد خود ما نمیرفتیم چراکه ما بیشترین هزینه و انرژی را میگذاریم. از خانه خود میزنیم، من دو فرزند کوچک دارم، بچههایم و خانوادهام را میگذارم و به سفر میروم. ممکن است سه هفته مادرم را نبینم و فقط تلفنی با او صحبت کنم. این یک فرصت محدود است که باید برای مردم کار کنیم. اگر نتیجه نداشت در این مسیر نمیرفتیم.
معاون زنان رییس جمهور در ادامه در پاسخ به اینکه تصور کنید سال ۱۴۰۷ شده است، شما چه چیزهایی را دوست دارید با خیال راحت بگویید که انجام شده است؟ گفت: در حوزه زنان دوست دارم در سال ۱۴۰۷ لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت تصویب شده باشد، بسته حقوقی خانواده تصویب و اجرا شود. منظور از این بسته درواقع همان تجمیع موضوعات و نگاه جامع به موضوع مهریه و حضانت و سایر موضوعات است. برای ایران دوست دارم توسعه شبکه کریدوری ایران که الان مدنظر آقای رئیسجمهور است، محقق شده باشد. ناترازیهایی که داریم رفع شده باشد که چه بخواهیم و چه نخواهیم زندگی خانواده را تحت تاثیر قرار داده است.
وی افزود: در حوزه زنان دوست دارم در انتخابات مجلس حداقل ۳۰ درصد نمایندگان ما زنان باشند. در شوراهای شهر بیش از ۳۰ درصد زنان حضور داشته باشند. تعداد شهرداران زن ما در کشور افزایش پیدا کرده باشد. حوزه سلامت زنان خلاءهای جدی اعم از موضوعات بیمهای و درمانی نظیر غربالگری سرطان پستان دارد که توجه ویژه میطلبد و دوست دارم آن خلاءها مرتفع شده باشد. دوست دارم مسائل ویژه زنان مرتفع شده باشد. امیدوارم سهم شرکتهای دانشبنیان حوزه زنان که الان حدود ۱۲ درصد است تا آخر دولت چهاردهم حداقل به ۳۰ درصد برسد. اهداف ما اینها است و تمام تلاش ما این است که به این اهداف دست یابیم.