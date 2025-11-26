ساعت و ورزشگاه محل برگزاری ۳ مسابقه از هفته یازدهم لیگ برتر تغییر کرد.

تغییر ساعت دیدار پرسپولیس و شمس آذر قزوین

دیدار پیکان تهران – ملوان انزلی روز جمعه ۷ آذر ساعت ۱۵:۳۰ به جای ورزشگاه شهدای شهر قدس در ورزشگاه پاس تهران برگزار می‌شود.

دیدار شمس آذر قزوین – پرسپولیس روز جمعه ۷ آذر به جای ساعت ۱۶:۳۰ در ساعت ۱۶ در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار می‌شود.

همچنین مسابقه دو تیم تراکتور تبریز – چادرملو اردکان روز شنبه ۸ آذر به جای ورزشگاه یادگار امام تبریز در ورزشگاه شهید سردارسلیمانی تبریز برگزار خواهد شد.