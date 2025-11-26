۰۵/آذر/۱۴۰۴
Wednesday 26 November 2025
۱۳:۱۱
اجتماعی
»
اجتماعی
بازدید
372
372
بازدید
۲
پ
شاخص ۲۲۵؛ بدترین روز هوای تهران در هفتههای اخیر
شاخص آلودگی هوای تهران به ۲۲۵ و بسیار ناسالم رسید
کد خبر:
۱۳۴۲۳۷۴
تاریخ انتشار:
۰۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۶
26 November 2025
کد خبر:
۱۳۴۲۳۷۴
|
۰۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۶
26 November 2025
|
372
بازدید
372
بازدید
|
۲
اشتراک گذاری
برچسب ها
شاخص
آلودگی
تهران
ناسالم
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ سلامت بازنشستگان، قربانی بیمسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۰
انتشار یافته:
۲
ناشناس
|
|
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
0
1
پاسخ
مازوت و بنزین پتروشیمی ملت را بکام مرگ میکشد!
ناشناس
|
|
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
0
0
پاسخ
اگر خودروها عامل اصلی آلودگی هوای این روزها بودند باید بعد از چند روز تعطیلی و زوج و فرد سراسری آلودگی کاهش می یافت
