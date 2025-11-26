میلی صفحه خبر لوگو بالا
استایل گنگستری عابدزاده در آمریکا

احمدرضا عابدزاده که چند سال گذشته را در آمریکا سپری کرده، اخیرا چهره خود را تغییر داده است.
کد خبر: ۱۳۴۲۳۶۲
| |
2163 بازدید
|
۸
استایل گنگستری عابدزاده در آمریکا

به گزارش تابناک؛ اسطوره فوتبال ایران که این روز‌ها در کشور آمریکا زندگی می‌کند، تصویر جالبی از خودش منتشر کرده که مورد توجه کاربران قرار گرفته است.

عابدزاده در این تصویر چهره خود را تغییر داده و سبیل او مورد توجه قرار گرفته است.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
0
9
پاسخ
این کجاش گنگستریه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
0
0
پاسخ
شورتک ااو هم مورد توجه قرار گرفته
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
البته این شورت هست یا بهتره بفرمایید شلوارک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
2
3
پاسخ
شلوارک پوشیدن شده آرزوی بعضی ها
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
داداش شما میری باشگاه شلوار شیرازی میپوشی؟همه تو باشگاه شلوارک میپوشن دیگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
1
5
پاسخ
فاقد اهمیت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
0
0
پاسخ
داداش پا هم کار کن یکمی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
0
1
پاسخ
ایشان نصف عمرش با شرت بود
