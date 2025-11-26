میلی صفحه خبر لوگو بالا
پرواز جنگنده در آسمان تهران

دقایقی قبل یک فروند جنگنده بر فراز پایتخت عبور کرد که صدای آن توجه شهروندان در نقاط مختلف را به خود جلب می کرد.
به گزارش تابناک ؛ صدای پرواز این جنگنده از نقاط مختلف تهران گزارش شده و به نظر می رسد این جنگنده در حال ماموریت عادی و طبیعی بوده است.

جنگنده میگ تهران
