تعلیق سناتور استرالیایی به خاطر پوشیدن برقع

هنسون، ۷۱ ساله و رهبر حزب راست‌ افراطی ضداسلامی و ضدمهاجرتی «ملت واحد»، روز دوشنبه با برقع کامل وارد صحن سنا شد تا اعتراض خود را به رد شدن طرحش برای ممنوعیت پوشش برقع و سایر پوشش‌های سرتاسری در اماکن عمومی نشان دهد.
تعلیق سناتور استرالیایی به خاطر پوشیدن برقع

سناتور راست‌افراطی استرالیا که در اقدامی تحریک‌آمیز اخیراً با هدف تحقیر مسلمانان با برقع به پارلمان آمده بود، برای دو ماه تعلیق شد.

به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ پارلمان استرالیا سناتور جنجالی «پلین هنسون» را پس از اقدام اعتراضی او در پوشیدن برقع داخل صحن سنا، برای هفت نشست پارلمانی و تا ماه فوریه سال آینده میلادی تعلیق کرد.

هنسون، ۷۱ ساله و رهبر حزب راست‌ افراطی ضداسلامی و ضدمهاجرتی «ملت واحد»، روز دوشنبه با برقع کامل وارد صحن سنا شد تا اعتراض خود را به رد شدن طرحش برای ممنوعیت پوشش برقع و سایر پوشش‌های سرتاسری در اماکن عمومی نشان دهد. 

این اقدام او «تحقیرآمیز» و «توهین به مسلمانان» توصیف شد و سناتورها همان روز او را تا پایان جلسه تعلیق کردند.

پلین هنسون سناتور استرالیایی با پوشیدن برقع وارد پارلمان شد

تعلیق سناتور استرالیایی پس از توهین به مسلمانان با پوشیدن برقع

با امتناع هنسون از عذرخواهی، نمایندگان پارلمان استرالیا روز سه‌شنبه با رأی‌گیری یک طرح توبیخی برای این نماینده پارلمان تصویب کردند که به اعتقاد رسانه‌های محلی، تصمیمی بود که به یکی از سنگین‌ترین مجازات‌های چند دهه اخیر علیه یک سناتور منجر شد. 

تعلیق او تا فوریه سال آینده، یعنی زمان برگزاری نخستین نشست پارلمانی سال جدید، ادامه خواهد داشت.

هنسون پس از تعلیق، در مقابل خبرنگاران گفت که در نهایت «مردم» در انتخابات ۲۰۲۸ درباره عملکرد او قضاوت خواهند کرد و تصمیم سنا را «رفتاری ریاکارانه» خواند.

این نخستین بار نیست که هنسون با پوشیدن برقع جنجال می‌آفریند؛ او در سال ۲۰۱۷ نیز اقدام مشابهی داشت اما در آن زمان بدون مجازات رها شد. او همچنین این ماه در بزرگ‌ترین تجمع سالانه جریان راست‌گرای محافظه‌کار آمریکا (CPAC) در فلوریدا سخنرانی کرده بود.

پنی وانگ، رهبر دولت در سنا و وزیر خارجه استرالیا و پیشنهاددهنده قطعنامه توبیخ هنسون، در سخنرانی خود تأکید کرد که هنسون با این نمایش، «یک اعتقاد مذهبی را مسخره و تحقیر کرده» و به یک میلیون مسلمان استرالیایی توهین کرده است. 

وانگ گفت این رفتار به «بافت اجتماعی» کشور استرالیا آسیب می‌زند و «به اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه نوجوانان» ضربه می‌زند.

«مهرین فاروقی» سناتور پاکستانی‌تبار، نیز این اقدام را مصداق نژادپرستی ساختاری توصیف کرد و آن را ادامه رفتارهایی دانست که بارها اقلیت‌ها را هدف قرار داده‌اند.

«فاطمه پیمان»، سناتور افغان‌تبار که خود حجاب دارد، نیز یک روز پیش از رأی‌گیری خطاب به هنسون گفت پوشیدن برقع توسط او «توهین‌آمیز و شرم‌آور» بوده است.

فعالان مسلمان از جمله «فدراسیون شوراهای اسلامی استرالیا» تأکید کردند که رفتار هنسون بازتاب «الگوی تکرارشونده‌ای از اسلام‌ستیزی و حمله به اقلیت‌ها» است.

پلین هنسون از دهه ۹۰ میلادی به دلیل مواضع تند ضد مهاجرتی و نژادی، از جمله ادعای سال ۱۹۹۶ درباره «در خطر بودن استرالیا از هجوم آسیایی‌ها»، چهره‌ای بحث‌برانگیز در سیاست این کشور بوده است. 

او سال گذشته نیز به دلیل یک توهین نژادی آنلاین علیه فاروقی محکوم شناخته شد و او به این حکم اعتراض کرده و پرونده در دادگاه تجدیدنظر در حال بررسی است.

 

