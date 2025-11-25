میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دستور پزشکیان درباره قانون مالیات و فرار مالیاتی

رئیس جمهور با اشاره به پیشرفت صورت گرفته در تکمیل پایگاه داده‌های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و با تاکید بر تسریع در تمهید مقدمات اجرای کامل این ماده مهم قانون مالیاتی گفت: با اجرای این قانون اگر کسی بخشی از اموال و دارایی‌های خود اعم از منقول یا غیرمنقول را ثبت و اظهار نکرده باشد، امکان دریافت خدمات مرتبط با آنها از جمله داد و ستد یا نقل و انتقال را نخواهد داشت. هر بخش دولتی نیز که با اجرای این قانون همکاری نکند، باید به فوریت معرفی و مورد بازخواست قرار گیرد و مطابق قانون با آن برخورد شود.
کد خبر: ۱۳۴۲۲۵۸
| |
351 بازدید
دستور پزشکیان درباره قانون مالیات و فرار مالیاتی

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، پیرو ابلاغیه ۱۵ شهریور مسعود پزشکیان به وزیر امور اقتصادی و دارایی، جهت تسریع تمهید مقدمات اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در راستای ارتقای حکمرانی مبتنی بر داده در کشور، پیشرفت‌های صورت گرفته در مسیر تکمیل پایگاه داده‌های مورد نیاز در این زمینه، پیش از ظهر امروز سه‌شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴، در نشستی از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی  تشریح شد.

رئیس جمهور در خلال ارائه این گزارش، با تاکید بر تسریع در تمهید مقدمات اجرای کامل این ماده مهم قانون مالیاتی گفت: با اجرای این قانون اگر کسی بخشی از اموال و دارایی‌های خود اعم از منقول یا غیرمنقول را ثبت و اظهار نکرده باشد، امکان دریافت خدمات مرتبط با آنها از جمله داد و ستد یا نقل و انتقال را نخواهد داشت. هر بخش دولتی نیز که با اجرای این قانون همکاری نکند، باید به فوریت معرفی و مورد بازخواست قرار گیرد و مطابق قانون با آن برخورد شود.

در این جلسه سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی نیز با بیان اینکه دکتر پزشکیان به درستی اعتقاد دارند که حکمرانی در کشور باید مبتنی بر داده‌های دقیق، جامع و به‌روز صورت گیرد، این باور را کمکی بزرگ به سازمان امور مالیاتی در مسیر تکمیل پایگاه داده‌های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم عنوان و تصریح کرد: وقتی داده تبدیل به اطلاعات و اطلاعات تبدیل به سیاست شده و سیاست‌های تدوین شده به شکل صحیح اجرا شوند، کیفیت حکمرانی به شکل قابل توجهی ارتقا می‌یابد.

در این گزارش با تصریح به اینکه با توجه ویژه رئیس دولت چهاردهم، امروز پایگاه داده‌های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به بالاترین سطح کیفیت و غنای خود رسیده، آمده است: اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی حاصل از اجرای قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»، این امکان و ظرفیت را ایجاد کرده که بتوان حکمرانی مبتنی بر داده را در کشور پیاده‌سازی کرد و اگر چه این فرآیند به طور طبیعی زمان‌بر خواهد بود، اما بستر اجرا کاملا مهیا و فراهم است.

این گزارش با اشاره به اینکه برخی چالش‌ها در مسیر دسترسی سازمان امور مالیاتی به برخی داده‌ها نیز با تاکیدات و پیگیری شخص رئیس جمهور مرتفع شده است، می‌افزاید: با توجه به ظرفیت ایجاد شده در این پایگاه داده، در حال حاضر امکان ارائه همه خدمات حاکمیتی، به خصوص از سوی دستگاه‌های اجرایی به مردم، با تکیه بر داده‌های دقیق و به‌روز مقدور شده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان رئیس جمهور مالیات فرار مالیاتی مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پزشکیان حذف چهار صفر از پول ملی را ابلاغ کرد
شمال تهران 71% مالیات خانه‌های خالی را می‌بلعد!
تکذیب یک شایعه مالیاتی جدید
پزشکیان: شرایط اقتصادی برای دولت و مردم قابل قبول نیست
اینفوتابناک/ اثرات مخرب فرار مالیاتی
فرار مالیاتی نجومی برخی طلافروشان تا ۷۰۰ میلیارد!
شناسایی ۱۴۰هزار خانه بالای ۲۰میلیارد دارای فرارمالیاتی
سوت‌زنی مالیاتی، رسمی شد
۷۵ درصد گزارش‌های فرار مالیاتی مربوط به پزشکان است
برآورد سازمان امور مالیاتی از درآمد سلبریتی‌ها
۴۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور
شناسایی ۳ میلیون مؤدی مالیاتی جدید در کشور
شناسایی ۷ هزار شرکت صوری ثبت‌شده برای فرار مالیاتی
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۴ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۱ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۳ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۸ نظر)
پشت پرده طرح آموزش زبان سمنانی در مدارس/ اولویت سنجی به سبک آموزش و پرورش!  (۵۲ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005dBK
tabnak.ir/005dBK