به گزارش تابناک، شاخص کیفیت هوا در شهرهای بزرگ تا ساعت ۱۸:۰۰ به شرح زیر است:
🔹 ساوجبلاغ در البرز- ۳۰۱ - بنفش- بسیار ناسالم برای همه
🔹 محمدیه در استان قزوین- ۲۲۸- بنفش- بسیار ناسالم برای همه
🔹 تهران - ۱۵۶ - قرمز - ناسالم برای همه
🔹 کرج - ۱۷۹ قرمز - ناسالم برای همه
🔹قزوین - ۱۷۱ - قرمز- ناسالم برای همه
🔹 تبریز-۱۸۸- قرمز ناسالم برای همه
🔹 اصفهان - ۱۶۷ - قرمز - ناسالم برای همه
🔹 ارومیه- ۱۳۷- نارنجی- ناسالم برای گروههای حساس
🔹 مشهد -۱۲۵- نارنجی - ناسالم برای گروههای حساس
🔹 بجنورد-۱۲۵- نارنجی- ناسالم برای گروههای حساس
🔹 اراک - ۱۳۱ - نارنجی- ناسالم برای گروههای حساس
🔹خرمآباد- ۱۴۱- نارنجی- ناسالم برای گروههای حساس
🔹قم- ۱۱۶ - نارنجی - ناسالم برای گروههای حساس