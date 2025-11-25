میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شاخص کیفیت هوا در شهرهای بزرگ

شاخص کیفیت هوا در شهرهای بزرگ تا ساعت ۱۸:۰۰ اعلام شد،
کد خبر: ۱۳۴۲۲۵۰
| |
394 بازدید
شاخص کیفیت هوا در شهرهای بزرگ

به گزارش تابناک، شاخص کیفیت هوا در شهرهای بزرگ تا ساعت ۱۸:۰۰ به شرح زیر است:

🔹 ساوجبلاغ در البرز- ۳۰۱ - بنفش- بسیار ناسالم برای همه
🔹 محمدیه در استان قزوین- ۲۲۸- بنفش- بسیار ناسالم برای همه 
🔹 تهران - ۱۵۶ - قرمز - ناسالم برای همه
🔹 کرج - ۱۷۹ قرمز - ناسالم برای همه
🔹قزوین - ۱۷۱ - قرمز- ناسالم برای همه
🔹 تبریز-۱۸۸- قرمز ناسالم برای همه 
🔹 اصفهان - ۱۶۷ - قرمز - ناسالم برای همه 
🔹 ارومیه- ۱۳۷- نارنجی- ناسالم برای گروههای حساس
🔹 مشهد -۱۲۵- نارنجی - ناسالم برای گروههای حساس
🔹 بجنورد-۱۲۵- نارنجی- ناسالم برای گروههای حساس
🔹 اراک - ۱۳۱ - نارنجی- ناسالم برای گروههای حساس
🔹خرم‌آباد- ۱۴۱- نارنجی- ناسالم برای گروههای حساس
🔹قم- ۱۱۶ - نارنجی - ناسالم برای گروههای حساس

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آلودگی هوا هوای ناسالم شاخص آلودگی هوا وضعیت قرمز تهران کرج تبریز اصفهان
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تعطیلی مدارس قزوین و دورکاری اداره‌ها
تعطیلی تمام مدارس و دورکاری ادارات در اصفهان
تصویر امروز ناسا از ایران و آلودگی شدید تهران
تعطیلی مدارس و دانشگاه‌های البرز / دورکاری کارمندان
آلودگی نفس‌گیر تهران؛ شاخص هوا به ۱۸۱ رسید
هم‌اکنون؛ شاخص آلودگی هوا در ریاض، استانبول و تهران
همه استان‌هایی که تا آخر هفته تعطیل شدند
تهران ششمین شهر آلوده جهان شد + نمودار
آلودگی هوای مشهد از نمای قله زو
مدارس کدام ‌استان‌ها ‌چهارشنبه ‌‌تعطیل است؟
تبریز نفس ندارد
عکس: وضعیت قرمز تهران
عکس: بیشتر مناطق مرکزی تهران در وضعیت قرمز
شاخص آلودگی هوای شهرهای بزرگ ایران در روز تعطیل!
عکس: منطقه ۱۱ تهران بنفش شد
عکس: آلوده‌ترین نقطه تهران با شاخص ۱۸۱
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۴ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۱ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۳ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۸ نظر)
پشت پرده طرح آموزش زبان سمنانی در مدارس/ اولویت سنجی به سبک آموزش و پرورش!  (۵۲ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005dBC
tabnak.ir/005dBC