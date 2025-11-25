شاخص کیفیت هوا در شهرهای بزرگ تا ساعت ۱۸:۰۰ اعلام شد،

به گزارش تابناک، شاخص کیفیت هوا در شهرهای بزرگ تا ساعت ۱۸:۰۰ به شرح زیر است:

🔹 ساوجبلاغ در البرز- ۳۰۱ - بنفش- بسیار ناسالم برای همه

🔹 محمدیه در استان قزوین- ۲۲۸- بنفش- بسیار ناسالم برای همه

🔹 تهران - ۱۵۶ - قرمز - ناسالم برای همه

🔹 کرج - ۱۷۹ قرمز - ناسالم برای همه

🔹قزوین - ۱۷۱ - قرمز- ناسالم برای همه

🔹 تبریز-۱۸۸- قرمز ناسالم برای همه

🔹 اصفهان - ۱۶۷ - قرمز - ناسالم برای همه

🔹 ارومیه- ۱۳۷- نارنجی- ناسالم برای گروههای حساس

🔹 مشهد -۱۲۵- نارنجی - ناسالم برای گروههای حساس

🔹 بجنورد-۱۲۵- نارنجی- ناسالم برای گروههای حساس

🔹 اراک - ۱۳۱ - نارنجی- ناسالم برای گروههای حساس

🔹خرم‌آباد- ۱۴۱- نارنجی- ناسالم برای گروههای حساس

🔹قم- ۱۱۶ - نارنجی - ناسالم برای گروههای حساس