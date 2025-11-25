میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هوای تهران سردتر می‌شود

پیش‌بینی‌های هواشناسی استان تهران نشان می‌دهد که پیرو هشدار سطح نارنجی، آلودگی هوا تا اوایل هفته آینده ماندگار است و دمای هوا در این استان حدود سه درجه سردتر می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۲۲۴۵
| |
869 بازدید

هوای تهران سردتر می‌شود

به گزارش تابناک، همچنین در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه پیرو هشدار آلودگی هوا با تداوم پایداری و سکون نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه، در استان تهران به ویژه مناطق پرتردد شهری، تشدید انباشت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا و افزایش محسوس غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش دید پیش‌بینی شده است.

برپایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، در پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران، آسمان صاف تا قسمتی ابری، گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

براساس پیش‌بینی‌های هواشناسی تهران، شرایط آلودگی هوا کماکان تا اوایل هفته آینده با احتمال کاهش غلظت آلاینده‌ها در روز پنجشنبه تداوم خواهد داشت و در این روز در ارتفاعات استان گاهی بارش پراکنده دور از انتظار نیست. از روز چهارشنبه هفته جاری تا شنبه هفته آینده نیز روند تدریجی کاهش دما به ویژه در نواحی شمالی پیش‌بینی شده است.

هوا سرد می‌شود

طبق پیش‌بینی‌های هواشناسی استان تهران، آسمان پایتخت از بازه زمانی چهارم تا هشتم آذر ماه، صاف تا قسمتی ابری، وزش باد ملایم و افزایش ابر و همراه با غبار محلی خواهد بود. همچنین در ساعاتی از شب وزش باد، احتمال گرد و خاک و در پاره‌ای نقاط بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

بیشینه دمای پایتخت از روز سه‌شنبه هفته جاری تا شنبه هفته آینده به طور میانگین از ۱۹ به ۱۶ درجه سانتی‌گراد تغییر می‌کند در این بازه دمای هوای پایتخت سه درجه سردتر می‌شود.

اطلاعات موجود هواشناسی تهران حاکی از آن است که کمینه دما در این کلانشهر نیز در این بازه زمانی به طور میانگین بین پنج تا هشت درجه سانتی‌گراد تغییر می‌کند که در این موضوع نیز کاهش دمای هوا را خواهیم داشت.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
هواشناسی تهران هوای تهران دمای هوا کاهش دما بارندگی بارش پراکنده آلودگی هوا
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خبر خوب آسمان برای جنگل الیت و تهرانی‌ها + نقشه
تردد وسایل نقلیه سنگین تا آخر هفته در تهران ممنوع
وضعیت آلاینده نیتروژن دی‌اکسید در هوای ایران + نقشه
مدارس کدام ‌استان‌ها ‌چهارشنبه ‌‌تعطیل است؟
وضعیت اضطراری در کمیته اضطرار/ نگاهی به بازخوردهای آلودگی تهران و حریق مازندران
آلودگی نفس‌گیر تهران؛ شاخص هوا به ۱۸۱ رسید
هم‌اکنون؛ شاخص آلودگی هوا در ریاض، استانبول و تهران
همه استان‌هایی که تا آخر هفته تعطیل شدند
تهران ششمین شهر آلوده جهان شد + نمودار
شاخص آلودگی هوای شهرهای بزرگ ایران در روز تعطیل!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۴ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۱ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۳ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۸ نظر)
پشت پرده طرح آموزش زبان سمنانی در مدارس/ اولویت سنجی به سبک آموزش و پرورش!  (۵۲ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005dB7
tabnak.ir/005dB7