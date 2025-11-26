به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مسؤولان باغ‌وحش می‌گویند این لاک‌پشتِ ماده در سال‌های ۱۹۲۸ یا ۱۹۳۱ میلادی از باغ‌وحش «برانکس» و به عنوان یکی از اعضای نخستین گروه لاک‌پشت‌های گالاپاگوس وارد این مجموعه شده بود.

گراما، لاک‌پشت محبوب گالاپاگوس و قدیمی‌ترین ساکن باغ‌وحش سن‌دیگو پس از بیش از یک قرن تغذیه از خوراکی‌های مورد علاقه‌اش شامل کاهوی رُمی و میوه کاکتوس، عمرش به پایان رسید.

مسؤولان باغ‌وحش اعلام کردند گراما در زیستگاه طبیعی خود به دنیا آمده بود و سن او حدود ۱۴۱ سال تخمین زده می‌شد. او در ۲۰ نوامبر (ماه جاری میلادی) مرده است.

زمان دقیق ورود این لاک‌پشت به باغ‌وحش سن‌دیگو مشخص نیست، اما مسؤولان می‌گویند که او در سال‌های ۱۹۲۸ یا ۱۹۳۱ از باغ‌وحش برانکس به این مجموعه منتقل شده بود.

گرچه در این مدت زمان طولانی، جهانِ پیرامون گراما دستخوش تغییرات فراوان شد، او با رفتار آرام و خجالتی خود سال‌ها بازدیدکنندگان را مجذوب می‌کرد. او در دوران دو جنگ جهانی و ۲۰ رئیس‌جمهور آمریکا زندگی کرد.

متخصصان نگهداری حیوانات در باغ‌وحش، او را «ملکه باغ‌وحش» می‌نامیدند. به گفته مسئولان باغ‌وحش، گراما مدتی با مشکلات استخوانی ناشی از سالخوردگی دست‌وپنجه نرم می‌کرد که در نهایت شدت گرفت و منجر شد تا برای اینکه بیشتر درد نکشد، مسئولان باغ وحش به زندگی او پایان دهند.

بسیاری از بازدیدکنندگان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که نخستین‌بار در کودکی از گراما دیدن کرده‌اند و سال‌ها بعد توانسته‌اند او را به فرزندان خود نیز نشان دهند.

کریستینا پارک، یک شهروند ۶۹ ساله می‌گوید که یکی از نخستین خاطرات دوران کودکی‌اش مربوط به زمانی است که سه یا چهار سال داشت و به باغ‌وحش سن‌دیگو رفته بود و روی پشت یک لاک‌پشت سواری کرده بود.

او گفت این کار اکنون دیگر مجاز نیست، اما همان تجربه سبب شد بعد‌ها یک لاک‌پشت کوچک بیابانی را به‌عنوان حیوان خانگی نگه دارد و درباره حفاظت از لاک‌پشت‌ها بیشتر بیاموزد.

پارک افزود: این که این حیوانات چگونه توانسته‌اند از این همه تغییر جان سالم به در ببرند واقعا شگفت‌انگیز است؛ و با این حال هنوز پابرجا هستند.

به گزارش شبکه خبری ان بی سی نیوز، لاک‌پشت‌های گالاپاگوس در طبیعت می‌توانند بیش از ۱۰۰ سال عمر کنند و در محیط‌های حفاظت شده مثل باغ وحش این رقم تقریبا به دو برابر می‌رسد.

مسن‌ترین لاک‌پشت گالاپاگوس شناخته‌شده «هریت» نام داشت که تا سن ۱۷۵ سالگی در باغ‌وحش استرالیا زندگی کرد. به گفته مسئولان این باغ‌وحش، او در سال ۱۸۳۵ میلادی زمانی که اندازه‌اش تقریباً به اندازه یک بشقاب غذا بود، از جزایر گالاپاگوس جمع‌آوری و به باغ وحش منتقل شد. این یعنی او حدود سال ۱۸۳۰ از تخم بیرون آمده بود و در سال ۲۰۰۶ از دنیا رفت.

در ماه آوریل، چهار بچه‌لاک‌پشت گالاپاگوس در باغ‌وحش فیلادلفیا از والدینی که برای نخستین بار تولیدمثل می‌کردند و حدود ۱۰۰ سال سن داشتند، به دنیا آمدند؛ رخدادی که برای نخستین‌بار در تاریخ این باغ‌وحش ثبت شد.

در ماه ژوئن نیز «گولیات»، لاک‌پشت گالاپاگوس ساکن باغ‌وحش میامی، در سن ۱۳۵ سالگی برای نخستین‌بار پدر شد.