۰۴/آذر/۱۴۰۴
Tuesday 25 November 2025
۱۸:۳۴
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
اجتماعی
»
اجتماعی
بازدید
355
355
بازدید
پ
برای پیشگیری از آنفولانزا چه کنیم
کد خبر:
۱۳۴۲۲۳۸
تاریخ انتشار:
۰۴ آذر ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۲
25 November 2025
کد خبر:
۱۳۴۲۲۳۸
|
۰۴ آذر ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۲
25 November 2025
|
355
بازدید
355
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
آنفولانزا
پیشگیری
وزارت بهداشت
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ سلامت بازنشستگان، قربانی بیمسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ویژگی متفاوت آنفلوآنزای امسال
مدارس کدام استانها چهارشنبه تعطیل است؟
غیرحضوری شدن مدارس زنجان بهدلیل شیوع آنفلوانزا
آخرین آمار رسمی مرگ و میر ناشی از آنفلوآنزا
بستری شدن ۴۰۰۰ نفر مبتلا به آنفلوآنزا در کشور
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# تابناک ورزشی
# جنگل الیت
# نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
ملل
ایران زمین
سرمایه
سپه
دی
الی گشت
آخرین اخبار
تصویر امروز ناسا از ایران و آلودگی شدید تهران
هوای پایتخت سه درجه سرد میشود
گزارش کانال 14 اسرائیل از سیل دستگیری جاسوسان ایران
توضیح درباره پیدا شدن یکی از دختران آبادانی
عجیب اما واقعی؛ نطق حمید رسایی در مخالفت با فیلترینگ!
برای پیشگیری از آنفولانزا چه کنیم
موضع تقابلی فدراسیون فوتبال با آمریکا بر سر ویزا
قهرمان پرورش اندام ایران با آهنگ داریوش روی صحنه رفت!
آلودگی هوای مشهد از نمای قله زو
حتی وابستگان حکومت نیز به صداوسیما اعتماد ندارند
علی دایی: هرچه دارم از حضرت زهرا (س) است
هماکنون؛ شاخص آلودگی هوا در ریاض، استانبول و تهران
دفاعیه تلویزیونی قلعهنویی با وعدهای بزرگ؛ «پیک شادی» با همان ژنرال قدیمی!
ورود دادستانی به ماجرای نامه پزشکیان به ترامپ
تغییر ساعت کاری ادارات آذربایجان غربی
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی فیزیکی
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
جمع آوری فرشهای مالک آینده از حرم حضرت عباس؟
سیگنال سقوط تاریخی ساختوساز به بازار مسکن
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت میرود
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته میشود
تصاویر ورود خودروهای نظامی روس به ایران
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان
رفتار پزشکیان با پیرمرد جانباز زباله گرد را ببینید
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
جیمی جامپ پربازدید بازی استقلال خوزستان - فولاد
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزبالله
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیششرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
پوتین با جام جهانی جدید به جنگ فیفا آمد
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسیشده میترسم!
(۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید
(۱۲۴ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا
(۸۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
(۸۴ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمیآید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بیگناه
(۸۱ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفسگیر در ارتفاعات الیت
(۷۴ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته میشود
(۷۳ نظر)
جمع آوری فرشهای مالک آینده از حرم حضرت عباس؟
(۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
(۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد
(۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور
(۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران میبارد!
(۶۱ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
(۵۸ نظر)
پشت پرده طرح آموزش زبان سمنانی در مدارس/ اولویت سنجی به سبک آموزش و پرورش!
(۵۲ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان
(۴۸ نظر)
tabnak.ir/005dB0
tabnak.ir/005dB0
کپی شد