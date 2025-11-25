استاد ایرانی آزاد شد

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0627\u0631\u0627\u0646\u061b \u0645\u062d\u0645\u062f\u0631\u0636\u0627 \u062c\u0644\u0627\u0626\u06cc \u067e\u0648\u0631 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f: \u062e\u0648\u0634\u0628\u062e\u062a\u0627\u0646\u0647 \u0631\u0641\u06cc\u0642 \u0646\u0627\u0632\u0646\u06cc\u0646 \u0648 \u0641\u0627\u0636\u0644 \u0648 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u200c\u062f\u0648\u0633\u062a\u0645\u0627\u0646\u060c \u062f\u06a9\u062a\u0631 \u0648\u062d\u06cc\u062f \u0639\u0627\u0628\u062f\u06cc\u0646\u06cc (\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0648\u06a9\u0644\u0627\u0647\u0627\u0645\u0627)\u060c \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0646\u0627\u062d\u0642 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647\u0654 \u0645\u0647\u0627\u062c\u0631\u062a \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0628\u0627\u0632\u062f\u0627\u0634\u062a \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f\u060c \u0622\u0632\u0627\u062f \u0634\u062f.