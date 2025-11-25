میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

استاد ایرانی آزاد شد

وحید عابدینی (استاد دانشگاه اوکلاهاما)، که به ناحق توسط ادارهٔ مهاجرت آمریکا بازداشت شده بود، آزاد شد.
کد خبر: ۱۳۴۲۱۴۷
| |
1047 بازدید
|
۴
استاد ایرانی آزاد شد

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ محمدرضا جلائی پور خبر داد: خوشبختانه رفیق نازنین و فاضل و ایران‌دوستمان، دکتر وحید عابدینی (استاد دانشگاه اوکلاهاما)، که به ناحق توسط ادارهٔ مهاجرت آمریکا بازداشت شده بود، آزاد شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
استاد ایرانی آمریکا بازداشت گمرک وحید عابدینی آزادی
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دانشجویان بازداشتی دانشگاه تهران آزاد شدند
سه تن از هنرمندان تئاتر با قید وثیقه آزاد شدند
بازجویی از استاد تاریخ ایرانی در آمریکا
جامعه‌شناسان بازداشتی آزاد شدند
ماجرای دستگیری استاد ایرانی در آمریکا
خبرنگار بازداشت‌شده روسیه در ایران آزاد شد
اغلب بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر خوزستان آزاد شدند
بازگشت 300 استاد ایرانی مقیم خارج به کشور
عبدالله مومنی، فعال سیاسی آزاد شد
پایان بازداشت جنجالی؛ حاجیلو آزاد شد!
استادیار ایرانی در آمریکا بازداشت شد
نوید افقه نوازنده تنبک آزاد شد
جزئیات دستگیری استاد ایرانی در آمریکا
شهروند اسپانیایی زندانی در ایران آزاد شد
پرویز برومند آزاد شد
«مرضیه هاشمی» پس از ۱۱ روز بازداشت آزاد شد
جزئیات دستگیری استاد ایرانی در آمریکا
فرزند وزیر اطلاعات دولت اصلاحات آزاد شد
آزادی رانندگان ایرانی بازداشت شده در آذربایجان
پروانه سلحشوری با تأمین قرار آزاد شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
1
9
پاسخ
ایشون چرا رفتن درکشور شیطان بزرگ وکافر؟باید بیاد ایران ودر همین دانشگاه پیام نور تدریس کنه
ابراهیم ملکی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
4
پاسخ
چجوری؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
3
3
پاسخ
تقصیر خودتان است دوست عزیز اینهمه کشور، چرا آمریکا؟ شما که فرهیخته اید . اینها باید التماس کنند تا بروید. حالا گفتند نیایید، می روید قطعا مقصر خودتان هستید، دوست عزیز
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
5
پاسخ
آمریکا بده،همه هم اونجان
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۵ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۳ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۱ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۱ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۷ نظر)
پشت پرده طرح آموزش زبان سمنانی در مدارس/ اولویت سنجی به سبک آموزش و پرورش!  (۵۲ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005d9X
tabnak.ir/005d9X