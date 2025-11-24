شاخص آلودگی هوای شهرهای بزرگ ایران در روز تعطیل

به گزارش تابناک، شاخص کیفیت هوا در شهرهای بزرگ تا ساعت ۱۸، امروز دوشنبه سوم آذر ۱۴۰۴ که به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س) تعطیل بوده، به شرح زیر است:
⚫️ تبریز- ۲۱۷- بنفش - بسیار ناسالم برای همه
⚫️ بناب - ۲۱۳ - بنفش - بسیار ناسالم برای همه
⚫️ محمدیه( قزوین) - ۲۳۳- بنفش - بسیار ناسالم برای همه
🔴 ارومیه - ۱۹۳ - قرمز - ناسالم برای همه
🔴 تهران - ۱۶۸- قرمز - ناسالم برای همه
🔴 کرج - ۱۸۵ - قرمز - ناسالم برای همه
🔴 قزوین - ۱۶۸- قرمز - ناسالم برای همه
🔴 اصفهان - ۱۶۰ - قرمز - ناسالم برای همه
🔸 مشهد - ۱۲۰- نارنجی - ناسالم برای گروههای حساس
🔸 اهواز - ۱۱۱- نارنجی - ناسالم برای گروههای حساس
🔸 اراک - ۱۰۱ - نارنجی - ناسالم برای گروههای حساس