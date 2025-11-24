میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فرمانده ایرانی‌تبار حزب‌الله که بود؟

هیثم طباطبایی، فرمانده ایرانی‌تبار حزب‌الله، از فرماندهان ارشد نیروی رضوان بود که در چندین جبهه از لبنان تا سوریه و یمن نقش عملیاتی کلیدی داشت.
کد خبر: ۱۳۴۱۹۶۱
| |
245 بازدید

فرمانده ایرانی‌تبار حزب‌الله که بود؟

شهید هیثم طباطبایی از فرماندهان برجسته جنبش حزب‌الله لبنان در حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی که عصر امروز به وقوع پیوست، به شهادت رسید.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ به گفته یک منبع ارشد امنیتی لبنان، این فرمانده برجسته در سال ۱۹۶۸ در بیروت متولد شد. مادر او اهل جنوب لبنان و پدرش ایرانی بود.  این منبع گفت که او بخشی از «نسل دوم» حزب‌الله بود که به همراه سایر رزمندگان این جنبش برای دفاع از مردم سوریه و یمن اعزام شد.

در طول چهار دهه، او چندین پست ارشد، از جمله در نیروی رضوان را بر عهده داشت و در طول جنگ سال گذشته لبنان با رژیم صهیونیستی، این فرمانده نقش رهبری بخش عملیات جنگ را ایفا کرد. رسانه‌های عبری می‌گویند که پس از برقراری آتش‌بس در پاییز سال گذشته، طباطبایی به عنوان رئیس ستاد منصوب شد و «به طور گسترده برای بازیابی آمادگی حزب‌الله برای جنگ با اسرائیل تلاش کرد». 

وزارت امور خارجه آمریکا برای به شهادت رساندن این فرمانده برجسته حزب‌الله، ۵ میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. به گفته این وزارتخانه، طباطبایی رهبری نیروی رضوان حزب‌الله در سوریه و یمن را بر عهده داشت.

رژیم صهیونیستی پیش از این و در سال ۲۰۱۵ تلاش کرده بود او را به شهادت برساند، اما موفق نشده بود.

حزب‌الله لبنان دقایقی پیش شهادت او را «با افتخار و سربلندی» اعلام کرده و گفت که این فرمانده بزرگ پس از زندگی سرشار از جهاد به یاران شهید خود پیوسته است.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فرمانده فرمانده ایرانی حزب الله شهادت هیثم طباطبایی جنبش حزب‌الله
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعضای بدن فرمانده شهید نوپوی زنجان اهدا شد
بیانیه حزب‌الله پس از شهادت فرمانده ایرانی تبار
دیدار فرمانده کل سپاه با خانواده شهید عباس نیلفروشان
عکس: دیدار شهید «یحیی السنوار» با رهبر انقلاب
اسرائیل مدعی ترور فرمانده تسلیحات حزب‌الله لبنان شد
ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر شهادت سید حسن نصرالله/ ماجرای جنگ 33 روزه تکرار می‌شود؟!
تصویری متفاوت از دبیرکل جدید حزب‌الله
ترور یکی از فرماندهان حماس توسط صهیونیست‌ها
اینفو/ مروری بر زندگی سردار امیرعلی حاجی‌زاده
شهادت یک فرمانده حزب‌الله در حمله رژیم صهیونیستی
عکس سخنگوی حزب الله در کنار علی لاریجانی ساعتی قبل از شهادت
پاسخ رهبر انقلاب به نامه دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین
خروجی فرماندهی حاج حسین تربیت نیرو‌های خلاق بود
شهادت ۲ رزمنده حزب‌الله هنگام انجام وظیفه
فرمانده یگان امداد شیراز به شهادت رسید
تایید شهادت ابراهیم قبیسی از سوی حزب الله
شهادت يکي از فرماندهان جهاد اسلامي فلسطين
فرمانده‌ایرانی سامرا را ازشر تروریست‌ها حفظ کرد
زیرکی فرمانده ایرانی در برخورد با آمریکایی‌ها
فرمانده‌اي سختگير اما دوستي مهربان و دلسوز
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟
سیگنال سقوط تاریخی ساخت‌وساز به بازار مسکن
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
پوتین با جام جهانی جدید به جنگ فیفا آمد
امام‌جمعه اصفهان: اگر مردم توبه کنند باران می‌بارد
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۱۷ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۹۲ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۱ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۷۸ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۶۹ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۸ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۷ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005d6X
tabnak.ir/005d6X