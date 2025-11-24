میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آنفلوآنزای جدید با طعم کرونا!

الگوی ابتلا در ایران مشابه گزارش‌های اخیر کشورهای جنوب شرق آسیا مانند ژاپن، چین و اندونزی و برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلستان اعلام شده است. در موج فعلی، ویروس آنفلوانزای نوع A و زیرسویه H۳N۲ سهم بیشتری در ابتلا دارند.
کد خبر: ۱۳۴۱۹۵۴
| |
549 بازدید
|
۲
آنفلوآنزای جدید با طعم کرونا!

یک متخصص بیماری‌های عفونی گفت: توصیه ما به مردم این است که اگر به جاهای شلوغ می‌روند، ماسک بزنند؛ برای بچه‌ها هم چون ماسک ندارند، توصیه من این است که اگر مریض می‌شوند حتی‌الامکان در خانه او را نگه داریم و به مدرسه نفرستیم.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، ابتلا به آنفلوآنزا از هفته دوم آبان‌ تاکنون رشد چشمگیری داشته، این افزایش ابتلا شامل همه گروه‌ها سنی است اما کودکان و نوجوانان بیشترین سهم ابتلا را به خود اختصاص داده‌اند،‌ تاجایی که در برخی از استان‌ها از جمله قم و خراسان روضوی این حجم از ابتلا باعث تعطیلی مدارس هم شده است.

براساس اعلام وزارت بهداشت، الگوی ابتلا در ایران مشابه گزارش‌های اخیر کشورهای جنوب شرق آسیا مانند ژاپن، چین و اندونزی و برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلستان اعلام شده است. در موج فعلی، ویروس آنفلوانزای نوع A و زیرسویه H۳N۲ سهم بیشتری در ابتلا دارند.

مینو محرز متخصص بیماری‌های عفونی، در گفتگو با خبرآنلاین، از افزایش بیماری آنفلوآنزا در کشور می‌گوید. به گفته محرز، موارد ابتلا به آنفلوآنزا در حال حاضر در همه دنیا در حال افزایش است.

او می‌گوید: معمولا هر ۱۰ سال یکبار، یک ویروس آنفلوآنزای جدید شیوع پیدا می‌کرد، چند سال پیش ما منتظر آنفلوآنزا بودیم که کووید آمد و حالا با تاخیر این آنفلوآنزا جدید آمده و خیلی هم شیوع پیدا کرده است.

این متخصص بیماری‌های عفونی، در تشریح آنفلوآنزای جدید، ادامه می‌دهد: یک مقدار بیماری‌زایی این آنفلوآنزا شدیدتر است و خب دیگر در واکسن آنفلوآنزای موجود گنجانده نیست؛ بنابراین به طور صد در صد واکسن جلویش را نمی‌گیرد ولی زدن واکسن مقاومت بدن بیمار را یک مقداری بالاتر می‌برد.

محرز خاطرنشان می‌کند: سویه جدید آنفلوآنزا که از نوع A است که به کشور ما وارد شده و از مهمترین علائم آن می‌توان به تب، بدن درد، سر درد و سرفه اشاره کرد.

او در پاسخ به اینکه آیا این سویه جدید آنفلوآنزا، می‌تواند خطرناک باشد، تاکید می‌کند: بله آنفلوآنزا هم می‌تواند خطرناک باشد.

این متخصص بیماری‌های عفونی، یادآور می‌شود: توصیه ما به مردم این است که اگر به جاهای شلوغ می‌روند، ماسک بزنند؛ برای بچه‌ها چون ماسک ندارند، توصیه من این است که اگر مریض می‌شوند حتی‌الامکان در خانه او را نگه داریم و به مدرسه نفرستیم.

محرز می‌افزاید: وقتی بچه‌ها در صورت بیمار بودن به مدرسه بروند ۵۰_۶۰ نفر دیگر را هم مبتلا می‌کنند و خودشان هم دیرتر خوب می‌شوند و خب الان بچه‌ها هم خیلی گرفتار این بیماری می‌شوند.

او می‌گوید: در مورد کارمندان هم همینطور است؛ اگر ما هم آنفلوآنزا گرفتیم، بهتر است که استراحت کنیم و آن چند روزی که دوره آلودگی‌کننده هم دارد را در خانه طی کنیم که هم افراد دیگر را آلوده نکنیم و هم خودمان هم زودتر خوب می‌شویم.

این متخصص بیماری‌های عفونی، تصریح می‌کند: زدن ماسک، شستن دست‌ها، بهداشت هنگام سرفه را رعایت کنیم؛ زیر بغل خودمان سرفه کنیم نه رو به صورت افراد.

پس از کرونا؛ حالا نوبت آنفلوآنزای A/ شدت بیشتر، علائم تندتر و انتقال سریع‌تر است/ توصیه‌های مینو محرز

محرز در مورد تفاوت آنفلوآنزا با سرماخوردگی می‌گوید: آنفلوآنزا و مخصوصا این سویه جدیدش خیلی با سرماخوردگی فرق دارد و خیلی شدیدتر از این حرفها است؛ آنفلوآنزا حالت آبریزش ندارد و بیشتر تب، استخوان درد، درد عضلات، سرفه، سردرد دارد.

او می‌گوید: چون آنفلوآنزا داروی ضد ویروسی دارد بهتر است اگر کسی علائم فوق را داشت به دکتر مراجعه کرده و بتواند از داروهای تجویزی پزشک استفاده کند و فرد مبتلا به آنفلوآنزا با دریافت دارو زودتر خوب می‌شود.

این متخصص بیماری‌های عفونی خاطرنشان می‌کند: افراد در این بیماری (آنفلوآنزا) نمی‌توانند خوددرمانی کنند؛ چون بلد نیستند و اسم داروهای مربوط به این بیماری را نمی‌دانند و تنها از طریق مراجعه به پزشک است که می‌توانند تحت درمان قرار گرفته و دارو بگیرند.

محرز اضافه کرد: دوره بیماری آنفلوآنزا با سویه جدید A به شدت بیماری بستگی دارد اما خب مثل کوید (کرونا) است؛ معمولا حدود ۵ روز دوره آلوده کنندکی این بیماری است و حداکثر هم همانقدر طول می‌کشد تا فرد بیمار بهبودی پیدا کند.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آنفلوآنزا آنفولانزا کرونا ماسک سرماخوردگی سرایت خبر فوری سلامت بیماری واکسن
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چطور بفهمیم آنفلوآنزا گرفته‌ایم؟
چگونه سرماخوردگی را از آنفلوآنزا تشخیص دهیم؟
چگونگی وضعیت ابتلا به کرونا در کشور
کرونا در ایران دوباره اوج گرفت
نجات از سرماخوردگی با راهکارهای علمی
محافظت از سلامت قلب با این واکسن
تزریق واکسن آنفلوآنزا برای چه افرادی ضروری است؟
آنفلوآنزا بیماری جدی است و زدن واکسن ضروریست
شایع‌ترین انواع ویروس‌های آنفلوآنزا را بشناسید/ بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوآنزا
موج جدید آنفلوآنزا در راه است
معایب و مزایا مصرف قهوه در سرماخوردگی
تزریق واکسن کرونا را توصیه نمی‌کنیم!
روند افزایش ابتلا به کرونا در سال جدید
تزریق واکسن آنفلوآنزا در دوران بارداری خطرناک است؟
چگونه از شر آنفلوآنزای فصلی خلاص شویم؟
تزریق واکسن آنفلوانزا: خوب یا بد؟!
مراقب شیوع آنفلوآنزا در این فصل باشید
شیوع بیماری‌های تنفسی با سردتر شدن هوا
دارویی برای بهبود قطعی سرماخوردگی وجود ندارد
واکنش وزارت بهداشت به استفاده همگانی از ماسک
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
0
0
پاسخ
مراقبت کنید که حداقل 72ساعت با حال بد می افتید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
0
0
پاسخ
خجالت آور از تیتر ،،بجای درخواست برای دارو این چه نیازی هست؟!!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟
سیگنال سقوط تاریخی ساخت‌وساز به بازار مسکن
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
پوتین با جام جهانی جدید به جنگ فیفا آمد
امام‌جمعه اصفهان: اگر مردم توبه کنند باران می‌بارد
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۱۹ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۹۲ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۱ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۷۸ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۷۰ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۸ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۷ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005d6Q
tabnak.ir/005d6Q