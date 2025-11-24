آنفلوآنزای جدید با طعم کرونا!

یک متخصص بیماریهای عفونی گفت: توصیه ما به مردم این است که اگر به جاهای شلوغ میروند، ماسک بزنند؛ برای بچهها هم چون ماسک ندارند، توصیه من این است که اگر مریض میشوند حتیالامکان در خانه او را نگه داریم و به مدرسه نفرستیم.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، ابتلا به آنفلوآنزا از هفته دوم آبان تاکنون رشد چشمگیری داشته، این افزایش ابتلا شامل همه گروهها سنی است اما کودکان و نوجوانان بیشترین سهم ابتلا را به خود اختصاص دادهاند، تاجایی که در برخی از استانها از جمله قم و خراسان روضوی این حجم از ابتلا باعث تعطیلی مدارس هم شده است.
براساس اعلام وزارت بهداشت، الگوی ابتلا در ایران مشابه گزارشهای اخیر کشورهای جنوب شرق آسیا مانند ژاپن، چین و اندونزی و برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلستان اعلام شده است. در موج فعلی، ویروس آنفلوانزای نوع A و زیرسویه H۳N۲ سهم بیشتری در ابتلا دارند.
مینو محرز متخصص بیماریهای عفونی، در گفتگو با خبرآنلاین، از افزایش بیماری آنفلوآنزا در کشور میگوید. به گفته محرز، موارد ابتلا به آنفلوآنزا در حال حاضر در همه دنیا در حال افزایش است.
او میگوید: معمولا هر ۱۰ سال یکبار، یک ویروس آنفلوآنزای جدید شیوع پیدا میکرد، چند سال پیش ما منتظر آنفلوآنزا بودیم که کووید آمد و حالا با تاخیر این آنفلوآنزا جدید آمده و خیلی هم شیوع پیدا کرده است.
این متخصص بیماریهای عفونی، در تشریح آنفلوآنزای جدید، ادامه میدهد: یک مقدار بیماریزایی این آنفلوآنزا شدیدتر است و خب دیگر در واکسن آنفلوآنزای موجود گنجانده نیست؛ بنابراین به طور صد در صد واکسن جلویش را نمیگیرد ولی زدن واکسن مقاومت بدن بیمار را یک مقداری بالاتر میبرد.
محرز خاطرنشان میکند: سویه جدید آنفلوآنزا که از نوع A است که به کشور ما وارد شده و از مهمترین علائم آن میتوان به تب، بدن درد، سر درد و سرفه اشاره کرد.
او در پاسخ به اینکه آیا این سویه جدید آنفلوآنزا، میتواند خطرناک باشد، تاکید میکند: بله آنفلوآنزا هم میتواند خطرناک باشد.
این متخصص بیماریهای عفونی، یادآور میشود: توصیه ما به مردم این است که اگر به جاهای شلوغ میروند، ماسک بزنند؛ برای بچهها چون ماسک ندارند، توصیه من این است که اگر مریض میشوند حتیالامکان در خانه او را نگه داریم و به مدرسه نفرستیم.
محرز میافزاید: وقتی بچهها در صورت بیمار بودن به مدرسه بروند ۵۰_۶۰ نفر دیگر را هم مبتلا میکنند و خودشان هم دیرتر خوب میشوند و خب الان بچهها هم خیلی گرفتار این بیماری میشوند.
او میگوید: در مورد کارمندان هم همینطور است؛ اگر ما هم آنفلوآنزا گرفتیم، بهتر است که استراحت کنیم و آن چند روزی که دوره آلودگیکننده هم دارد را در خانه طی کنیم که هم افراد دیگر را آلوده نکنیم و هم خودمان هم زودتر خوب میشویم.
این متخصص بیماریهای عفونی، تصریح میکند: زدن ماسک، شستن دستها، بهداشت هنگام سرفه را رعایت کنیم؛ زیر بغل خودمان سرفه کنیم نه رو به صورت افراد.
پس از کرونا؛ حالا نوبت آنفلوآنزای A/ شدت بیشتر، علائم تندتر و انتقال سریعتر است/ توصیههای مینو محرز
محرز در مورد تفاوت آنفلوآنزا با سرماخوردگی میگوید: آنفلوآنزا و مخصوصا این سویه جدیدش خیلی با سرماخوردگی فرق دارد و خیلی شدیدتر از این حرفها است؛ آنفلوآنزا حالت آبریزش ندارد و بیشتر تب، استخوان درد، درد عضلات، سرفه، سردرد دارد.
او میگوید: چون آنفلوآنزا داروی ضد ویروسی دارد بهتر است اگر کسی علائم فوق را داشت به دکتر مراجعه کرده و بتواند از داروهای تجویزی پزشک استفاده کند و فرد مبتلا به آنفلوآنزا با دریافت دارو زودتر خوب میشود.
این متخصص بیماریهای عفونی خاطرنشان میکند: افراد در این بیماری (آنفلوآنزا) نمیتوانند خوددرمانی کنند؛ چون بلد نیستند و اسم داروهای مربوط به این بیماری را نمیدانند و تنها از طریق مراجعه به پزشک است که میتوانند تحت درمان قرار گرفته و دارو بگیرند.
محرز اضافه کرد: دوره بیماری آنفلوآنزا با سویه جدید A به شدت بیماری بستگی دارد اما خب مثل کوید (کرونا) است؛ معمولا حدود ۵ روز دوره آلوده کنندکی این بیماری است و حداکثر هم همانقدر طول میکشد تا فرد بیمار بهبودی پیدا کند.