آخرین قیمت انواع خودرو در بازار امروز 3 آذرماه 

آنگونه که روند بازار خودرو در طول ۲۴ ساعت گذشته نشان میدهد، پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۴ به قیمت ۵۵۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت اطلس G دندهای مدل ۱۴۰۴ هم ۷۹۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، در این میان، پژو۲۰۷ دندهای TU۵ مدل ۱۴۰۴ در بازار خودرو به قیمت یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای مدل ۱۴۰۴ در بازار یک میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان قیمت خورد. پژو۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۴ در حدود یک میلیارد و ۴۰۵ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ TU۳ مدل ۱۴۰۴ در بازار ۹۲۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.
پژوپارس ELX-XU۷P مدل ۱۴۰۳ با به قیمت یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان رسید. پژوپارس XU۷P مدل ۱۴۰۳ نیز یک میلیارد تومان قیمت پیدا کرد.
بنا به این گزارش، تارا اتوماتیک V۴ LX مدل ۱۴۰۴ در بازار خودرو یک میلیارد و ۳۸۵ میلیون تومان قیمت خورد. قیمت تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳ نیز به یک میلیارد و ۲۶۵ میلیون تومان رسید.
گزارشها از بازار خودرو نشان میدهد دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال مدل ۱۴۰۴ در حدود یک میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان قیمت خورد. دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال مدل ۱۴۰۳ هم یک میلیارد و ۲۹۵ میلیون تومان قیمت خورد.
اما راناپلاس مدل ۱۴۰۴ در حدود ۹۲۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. ریرا ۱.۷ لیتر توربو ۶ سرعته اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ اما یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان قیمت خورد.
ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۴ نیز ۶۷۰ میلیون تومان شده است. ساینا S اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ هم ۸۵۰ میلیون تومان قیمت خورد.
در این میان، سمند سورن پلاس EF۷ دوگانهسوز مدل ۱۴۰۴ در بازار یک میلیارد و ۴۵ میلیون تومان فروخته شد. سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی مدل ۱۴۰۴ نیز یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان شد. سهند S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۴ اما ۷۵۰ میلیون تومان شده است.
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ در حدود یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. در همین حال، کوییک دندهای GX L مدل ۱۴۰۴ در بازار ۶۸۵ میلیون تومان شده است.