میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آخرین قیمت انواع خودرو در بازار امروز 3 آذرماه

بازار خودرو در دومین روز معاملاتی هفته شاهد آرامش در قیمت‌ها بود.
کد خبر: ۱۳۴۱۹۴۹
| |
323 بازدید

آخرین قیمت انواع خودرو در بازار امروز 3 آذرماه

آن‌گونه که روند بازار خودرو در طول ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد، پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۴ به قیمت ۵۵۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت اطلس G دنده‌ای مدل ۱۴۰۴ هم ۷۹۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، در این میان، پژو۲۰۷ دنده‌ای TU۵ مدل ۱۴۰۴ در بازار خودرو به قیمت یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ پانوراما دنده‌ای مدل ۱۴۰۴ در بازار یک میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان قیمت خورد. پژو۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۴ در حدود یک میلیارد و ۴۰۵ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ TU۳ مدل ۱۴۰۴ در بازار ۹۲۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.

پژوپارس ELX-XU۷P مدل ۱۴۰۳ با به قیمت یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان رسید. پژوپارس XU۷P مدل ۱۴۰۳ نیز یک میلیارد تومان قیمت پیدا کرد.

بنا به این گزارش، تارا اتوماتیک V۴ LX مدل ۱۴۰۴ در بازار خودرو یک میلیارد و ۳۸۵ میلیون تومان قیمت خورد. قیمت تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳ نیز به یک میلیارد و ۲۶۵ میلیون تومان رسید.

گزارش‌ها از بازار خودرو نشان می‌دهد دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال مدل ۱۴۰۴ در حدود یک میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان قیمت خورد. دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال مدل ۱۴۰۳ هم یک میلیارد و ۲۹۵ میلیون تومان قیمت خورد.

اما راناپلاس مدل ۱۴۰۴ در حدود ۹۲۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. ری‌را ۱.۷ لیتر توربو ۶ سرعته اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ اما یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان قیمت خورد.

ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ نیز ۶۷۰ میلیون تومان شده است. ساینا S اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ هم ۸۵۰ میلیون تومان قیمت خورد.

در این میان، سمند سورن پلاس EF۷ دوگانه‌سوز مدل ۱۴۰۴ در بازار یک میلیارد و ۴۵ میلیون تومان فروخته شد. سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی مدل ۱۴۰۴ نیز یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان شد. سهند S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ اما ۷۵۰ میلیون تومان شده است.

شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ در حدود یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. در همین حال، کوییک دنده‌ای  GX L مدل ۱۴۰۴ در بازار ۶۸۵ میلیون تومان شده است.


آخرین قیمت انواع خودرو در بازار امروز 3 آذرماه 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بازار خودرو خودرو خرید خودرو قیمت خودرو ایران خودرو ساینا سایپا خودرو داخلی
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت خودرو امروز ۵ آبان ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار امروز 18 دی ماه
قیمت خودرو امروز یکشنبه 13 مهر 1404
قیمت خودرو امروز ۱۴ آبان ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز 26 آبان 1404
قیمت خودرو امروز 13 آبان 1404
قیمت خودرو امروز 31 شهریور ماه
قیمت خودرو امروز 12 آبان 1404
قیمت خودرو امروز 17 آبان 1404
قیمت خودرو در بازار امروز 13 خرداد
قیمت خودرو در بازار امروز 25 تیرماه
قیمت خودرو در بازار امروز 6 خرداد
قیمت خودرو امروز ۳۰ شهریور ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز 26 شهریور 1404
قیمت خودرو در بازار امروز 12 دی ماه
قیمت خودرو امروز 21 مهر 1404
قیمت خودرو در بازار امروز 5 دی ماه
قیمت خودرو در بازار امروز 16 دی ماه
قیمت خودرو در بازار امروز 2 دی ماه
قیمت محصولات ایران خودرو امروز یکم شهریور
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟
سیگنال سقوط تاریخی ساخت‌وساز به بازار مسکن
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
پوتین با جام جهانی جدید به جنگ فیفا آمد
امام‌جمعه اصفهان: اگر مردم توبه کنند باران می‌بارد
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۱۷ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۹۲ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۱ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۷۸ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۶۹ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۸ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۷ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005d6L
tabnak.ir/005d6L