شرور مسلح و جنایتکار در شهر قدس دستگیر شد

شرور مسلح که با سلاح سرد به جان مردم افتاده بود با تلاش پلیس شهرستان قدس شناسایی و دستگیر شد.
کد خبر: ۱۳۴۱۸۷۳
| |
2190 بازدید
|
۱

شرور مسلح و جنایتکار در شهر قدس دستگیر شد

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، فرمانده انتظامی شهرستان قدس از دستگیری عامل درگیری با شهروندان در کمتر از ۳ ساعت توسط ماموران کلانتری ۱۲ شهرستان قدس خبر داد.

سرهنگ سید نظام موسوی گفت: روز گذشته، گزارشی از درگیری فردی با چند شهروند در یکی از خیابان‌های شهرقدس به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش می‌شود که بلافاصله ماموران کلانتری ۱۲ شهرستان قدس در محل حضور پیدا کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قدس افزود: با حضور میدانی رئیس کلانتری و همکارانش در محل حادثه مشخص شد متهم با سلاح سرد به ۳ نفر حمله کرده و که بر اثر آن یک مرد فوت کرده و ۲ نفر دیگر مجروح شده‌اند که افراد مجروح به مرکز درمانی منتقل شدند.  

 سرهنگ موسوی تصریح کرد: با اقدام به موقع پلیس، فرد مهاجم در عملیات ویژه‌ای دستگیر و به کلانتری منتقل و تحت پیگرد قضایی قرار دارد.

شهر قدس شرور مسلح سلاح سرد دستگیری
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
گزارش خطا
کوروش فرهودیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
0
2
پاسخ
حمله با سلاح سرد یا گرم در اسلام ارحاب است و حکم آن حتی اگر موفقیت امیز نبوده باشد مجازاتش اعدام است حالا این را گرفته اند دو ماه دیگه لجن تر و کثیف تر آزاد میشه می افتد به جان مردم فقط باید اعدام شود حتی حمل هرگونه سلاحی مجازاتش اعدام است
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
