تبریز نفس ندارد

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632\u00a0\u0645\u0647\u0631\u060c \u0628\u0646\u0627 \u0628\u0647 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u067e\u0627\u06cc\u0634 \u06a9\u06cc\u0641\u06cc \u0647\u0648\u0627\u060c \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u06a9\u0644 \u062d\u0641\u0627\u0638\u062a \u0645\u062d\u06cc\u0637 \u0632\u06cc\u0633\u062a \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646\u200c\u0634\u0631\u0642\u06cc \u0634\u0627\u062e\u0635 \u0647\u0645 \u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0647\u0648\u0627\u06cc \u062a\u0628\u0631\u06cc\u0632 \u0628\u0631\u0627\u0633\u0627\u0633 \u0630\u0631\u0627\u062a \u06f2.\u06f5 \u0645\u06cc\u06a9\u0631\u0648\u0646 \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u06f1\u06f9\u06f6 \u0628\u0648\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631 \u0646\u0627\u0633\u0627\u0644\u0645 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0