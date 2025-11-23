هیثم علی الطباطبایی کیست؟

اسرائیل امروز هیثم علی طباطبایی، یکی از فرماندهان شاخه نظامی حزب‌الله، را در یک حمله هوایی به یک آپارتمان در حاره حریک، حومه جنوبی بیروت، هدف قرار داد.

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ ارتش اسرائیل امروز در حمله هوایی به یک آپارتمان در منطقه حاره حریک، واقع در حومه جنوبی بیروت، هیثم علی طباطبایی، نفر دوم فرماندهی شاخه نظامی حزب‌الله را هدف قرار داد.

بر اساس گزارش رسانه‌های لبنان، طباطبایی که در سال ۱۹۶۸ در بیروت و از پدری ایرانی و مادری لبنانی متولد شده بود، فرمانده نیروی ویژه «رضوان» حزب‌الله و مسئول عملیات ویژه این نیرو در جنگ‌های سوریه و یمن به شمار می‌رفت.

پس از ترور رهبران ارشد حزب‌الله در عملیات «تیر‌های شمال»، او به عنوان فرمانده عملیات این سازمان منصوب شد. ایالات متحده پیش‌تر برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری وی شود، جایزه‌ای ۵ میلیون دلاری تعیین کرده بود.