هشدار مجلس درباره احتمال خروج ایران از NPT

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نسبت به احتمال خروج ایران NPT هشدار داد.
به گزارش تابناک؛ ابرهیم عزیزی؛ رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس NPT با هشدار نسبت به احتمال خروج ایران از  در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: 

عملکرد ایران متناسب با منافع ملی است برهمین اساس همه باید بدانند برای ماندن  در NPT به کسی چک سفید امضا ندادیم.

هشدار مجلس درباره احتمال خروج ایران از NPT

