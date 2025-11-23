هشدار مجلس درباره احتمال خروج ایران از NPT

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0627\u0628\u0631\u0647\u06cc\u0645 \u0639\u0632\u06cc\u0632\u06cc\u061b \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u06a9\u0645\u06cc\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u0645\u0644\u06cc \u0645\u062c\u0644\u0633 NPT \u0628\u0627 \u0647\u0634\u062f\u0627\u0631 \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644 \u062e\u0631\u0648\u062c \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0632\u00a0 \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0627\u06cc\u06a9\u0633 \u0646\u0648\u0634\u062a:\u00a0\n\u0639\u0645\u0644\u06a9\u0631\u062f \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0645\u062a\u0646\u0627\u0633\u0628 \u0628\u0627 \u0645\u0646\u0627\u0641\u0639 \u0645\u0644\u06cc \u0627\u0633\u062a \u0628\u0631\u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0647\u0645\u0647 \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0628\u062f\u0627\u0646\u0646\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u0646 \u00a0\u062f\u0631 NPT \u0628\u0647 \u06a9\u0633\u06cc \u0686\u06a9 \u0633\u0641\u06cc\u062f \u0627\u0645\u0636\u0627 \u0646\u062f\u0627\u062f\u06cc\u0645.\n