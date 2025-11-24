فیدلیتی پرایم؛ راحتی در ظاهر، محدودیت در عمل

فیدلیتی پرایم، نسخه اقتصادی فیدلیتی، با کابین جادار، موتور اقتصادی و سواری نرم وارد بازار ایران شده است، اما تجربه رانندگی واقعی و نظر دارندگان نشان می‌دهد که محدودیت‌های گیربکس، کیفیت بعضی قطعات داخلی و خدمات پس از فروش، تجربه مالکیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و خرید آن نیازمند واقع‌بینی و صبر است.

به گزارش تابناک؛فیدلیتی پرایم، نسخه پایه و اقتصادی فیدلیتی، وقتی پشت فرمانش می‌نشینی، بیشتر حس یک کراس‌اوور خانوادگی با امکانات شهری را منتقل می‌کند تا خودروی لوکس و کامل. موتور ۱.۵ لیتری توربو چهار سیلندر، حدود ۱۵۰ اسب‌بخار قدرت و ۲۲۰ نیوتن‌متر گشتاور در دورهای ۱۷۰۰ تا ۴۰۰۰ ارائه می‌دهد و نیرو را به چرخ‌های جلو منتقل می‌کند. گیربکس CVT خودرو در ترافیک نرم و قابل تحمل است، اما در سبقت‌های ناگهانی یا عبور از سربالایی‌ها کمی کندی و تأخیر حس می‌شود. مصرف سوخت در رانندگی ترکیبی شهری و جاده‌ای طبق تجربه من حدود ۸.۵ تا ۹ لیتر در صد کیلومتر بود، که تقریبا با ارقام کارخانه مطابقت دارد، اما در رانندگی پرترافیک شهر، مصرف واقعی به ۱۰ لیتر هم رسید.

کابین فیدلیتی پرایم جادار است. فاصله محوری حدود ۲۷۴۵ میلی‌متر و طول تقریبی ۴.۶ متر، فضایی مناسب برای ۵ سرنشین فراهم می‌کند. سیستم تعلیق جلو مک‌فرسون و عقب چندمیله‌ای سواری قابل قبولی ارائه می‌دهد و ضربات جاده‌ای معمولی را به خوبی جذب می‌کند. اما در دست‌اندازهای شدید یا مسیرهای خاکی، لرزش‌ها کمی به کابین منتقل می‌شوند و حس لوکس بودن را کاهش می‌دهند. فرمان حساس به سرعت نرم و راحت است و در رانندگی شهری حس کنترل خوبی به راننده می‌دهد، اما در پیچ‌های تند، کمی سبک است و نمی‌توان حس دقیق کنترل خودرو را داشت. صندلی‌ها راحت و ارگونومیک هستند و دید راننده به اطراف مناسب است، به ویژه برای رانندگی شهری و پارک کردن در فضاهای محدود.

مزیت اصلی فیدلیتی پرایم موتور اقتصادی، سواری نرم، کابین جادار و امکانات رفاهی پایه است. سیستم‌های ایمنی شامل کنترل پایداری و کشش، ترمز ضدقفل، ترمز پارک برقی و سیستم Isofix برای صندلی کودک در نظر گرفته شده‌اند و در رانندگی روزمره عملکرد قابل قبولی دارند. تجربه رانندگی من نشان داد که خودرو در مسیرهای شهری و بزرگراهی توانایی مناسبی دارد و برای خانواده‌ها یا استفاده روزمره شهری، گزینه‌ای قابل اعتماد محسوب می‌شود.

اما محدودیت‌ها هم محسوس هستند. گیربکس CVT در شتاب‌گیری‌های ناگهانی کمی تأخیر دارد و برای رانندگی اسپرت یا هیجان‌انگیز محدود است. موتور در سربالایی‌ها توان کافی دارد، اما وقتی خودرو پر بار است یا در مسیرهای طولانی با شیب تند رانندگی می‌کنید، متوجه می‌شوید که شتاب کمتر از آن چیزی است که تبلیغ می‌شود. کیفیت برخی جزئیات داخلی، مثل پلاستیک‌های پنل‌ها و ابزارک‌های کابین، آن‌قدر بالا نیست که حس لوکس بودن را منتقل کند و با نام تجاری فیدلیتی همخوانی ندارد.

یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های فیدلیتی پرایم، خدمات پس از فروش است. بهمن موتور در تأمین قطعات تخصصی و انجام تعمیرات کمی کند عمل می‌کند. مالک‌هایی که با آن‌ها صحبت کردم، بارها تأکید کردند که وقتی قطعه‌ای خراب شود، دریافت آن طولانی است و بعضاً پاسخ نمایندگی‌ها مبهم و غیرشفاف است. یکی از مالک‌ها به من گفت: «وقتی داشبورد خراب شد، سه هفته طول کشید تا قطعه برسد و در طول این مدت خودرو عملاً نیمه‌کار بود.» این تجربه کاملاً رایج است و بخشی از تجربه مالکیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. حتی برخی قطعات یدکی داخلی که ساده به نظر می‌رسند، در بازار کمیاب هستند و هزینه تعمیر آن‌ها به نسبت خودروهای هم‌رده بالا است.

کیفیت مونتاژ هم جای انتقاد دارد. در برخی خودروها صدای اضافی کابین، لرزش‌های کوچک و جا به جا شدن قطعات پلاستیکی گزارش شده است. این موارد در طول زمان باعث کاهش حس اعتماد به خودرو می‌شوند و وقتی با قیمت اعلام شده در بازار ترکیب می‌شوند، ارزش خرید را برای برخی خانواده‌ها زیر سوال می‌برند. امکانات رفاهی پایه خوب هستند، اما در مقایسه با خودروهای هم‌رده اروپایی یا حتی چینی‌های لوکس‌تر، به وضوح حس کمبود دارند. سیستم تهویه، نمایشگر لمسی و سیستم صوتی عملکرد قابل قبولی دارند، اما نرم‌افزار سیستم اطلاعات سرگرمی در برخی مدل‌ها کند و کمی بی‌پاسخ است.

در تجربه رانندگی من، فیدلیتی پرایم خودرویی است که برای مسیرهای شهری و سفرهای کوتاه جاده‌ای مناسب است و سواری نرم، موتور اقتصادی و کابین جادار آن حس راحتی می‌دهد. اما محدودیت‌های گیربکس، کیفیت بعضی جزئیات داخلی و خدمات پس از فروش، تجربه مالکیت را تحت تأثیر قرار می‌دهند و برای کسانی که انتظار یک خودرو بی‌نقص دارند، ممکن است باعث نارضایتی شود.

یکی از مالکانی که با فیدلیتی پرایم چند هزار کیلومتر رانندگی کرده بود، به من گفت: «برای مسیرهای روزمره و خرید روزانه عالی است، ولی وقتی بخواهی با سرعت بالا یا در مسیرهای شیب‌دار طولانی رانندگی کنی، محدودیت‌ها خودش را نشان می‌دهد و باید صبور باشی.» این جمله تجربه اکثر دارندگان واقعی را خلاصه می‌کند؛ خودرویی که وعده راحتی و امکانات دارد، اما هنوز جای رشد و اصلاح در بخش خدمات پس از فروش و کیفیت قطعات داخلی دارد.

فیدلیتی پرایم گزینه اقتصادی و مناسب برای خانواده‌ها و رانندگی شهری است، اما باید واقع‌بین بود. موتور اقتصادی، سواری نرم و کابین جادار مزایای واضح آن هستند، ولی محدودیت‌های گیربکس، کیفیت برخی قطعات و خدمات پس از فروش، مواردی هستند که پیش از خرید باید جدی گرفته شوند. تجربه رانندگی و مالکیت واقعی نشان داده که خودرو وعده بزرگی داده است، ولی هنوز به سطح کامل یک کراس‌اوور بدون دغدغه نرسیده و خرید آن نیازمند صبر و مدیریت واقع‌بینانه است.