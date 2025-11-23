به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ تیم ملی فوتبال ایران در ایام فیفادی ماه نوامبر (آبان) با حضور در تورنمنت چهارجانبه شهر العین امارات، برابر دو تیم مطرح آسیایی و آفریقایی محک خورد. در این رقابت‌ها که با حضور تیم‌های ملی ایران، ازبکستان، کیپ‌وِرد و مصر برگزار شد، شاگردان امیر قلعه‌نویی در نخستین دیدار خود به مصاف تیم قدرتمند کیپ‌ورد رفتند. این مسابقه در پایان ۹۰ دقیقه با تساوی خاتمه یافت و ملی‌پوشان کشورمان موفق شدند در ضربات پنالتی حریف آفریقایی خود را از پیش‌رو بردارند.

تیم ملی ایران در دومین مسابقه این تورنمنت برابر ازبکستان قرار گرفت؛ تیمی که طی ماه‌های اخیر روند رو به رشدی را پشت سر گذاشته و با هدایت فابیو کاناوارو عملکردی قابل توجه ارائه داده است. این دیدار نیز همانند بازی نخست ایران به ضربات پنالتی کشیده شد، اما این بار ملی‌پوشان کشورمان نتوانستند برتری را از آن خود کنند و در نهایت ازبکستان موفق شد ایران را شکست دهد.

این نتیجه موجب شد تیم ملی کشورمان برای دومین بار پیاپی مقابل ازبک‌ها تن به شکست بدهد؛ اتفاقی که بار دیگر رقابت سنگین دو تیم در سال‌های اخیر را یادآوری کرد. با این حال، حضور در چنین تورنمنت‌هایی فرصت مناسبی برای کادر فنی ایجاد کرد تا وضعیت بازیکنان، نقاط ضعف و قوت و شرایط تیم در آستانه مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ ارزیابی شود.

ازبکستان پیشرفت خوبی داشته است

حشمت مهاجرانی سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران، درباره وضعیت فعلی تیم ملی اظهار داشت: آخرین دیداری که تیم ملی ایران مقابل ازبکستان در مسیر انتخابی جام جهانی برگزار کرد، نسبت به دیدار اخیر این دو تیم نمایش بهتری داشت. با وجود اینکه ازبکستان در مسابقه اخیر ۱۰ نفره شد، تیم ملی ایران نتوانست برتری فنی خود نسبت به این تیم را نشان دهد و این موضوع بیانگر آن است که ازبک‌ها در مدت کوتاه گذشته به آمادگی بیشتری رسیده‌اند و روند پیشرفت خود را برای حضور در جام جهانی سرعت داده‌اند.

لیگ ایران کیفیت ندارد

وی با بیان اینکه نبود بازی‌های تدارکاتی مناسب لطمه زیادی به تیم ملی وارد می‌کند، تاکید کرد: وقتی مسابقات دوستانه کافی برگزار نشود، طبیعی است که مربی شناخت دقیقی از بازیکنان پیدا نکند. تعداد محدودی از بازیکنان ما تجربه میادین بین‌المللی دارند و هماهنگ کردن سایر نفرات سخت است. لیگ ما نیز کیفیت لازم را ندارد و سال گذشته اگر می‌خواستیم چهار یا پنج بازیکن جوان انتخاب کنیم تا زمینه جوان‌گرایی فراهم شود، واقعاً امکان‌پذیر نبود؛ چون بازیکن در سطح ملی وجود نداشت.

تیم ملی ایران بازیکن بازی‌ساز ندارد

مهاجرانی ادامه داد: مشکلات امیر قلعه‌نویی نیز مشخص است و همان ایراداتی که مقابل ازبکستان داشتیم همچنان وجود دارد؛ ما بازیکن بازیساز و تقسیم‌کننده توپ نداریم تا بتواند خط حمله را تغذیه کند. در فینیشینگ ضعف داریم و خط دفاع هم آسیب‌پذیر است.

جوان گرایی نیاز به زمان دارد

سرمربی اسبق تیم ملی درباره بحث جوان‌گرایی نیز گفت: جوان‌گرایی به این سادگی نیست که فقط بگوییم می‌خواهیم صیادمنش، محبی یا قلی‌زاده را به تیم ملی بیاوریم. زمان می‌خواهد. شما اگر یک سال کامل هر روز تمرین کنید، تنها مهارت اضافه می‌شود، اما تجربه از مسابقه می‌آید.

وی تاکید کرد: ما به بازی‌های تدارکاتی نیاز داریم که تیم را تحت فشار بگذارد تا نقاط ضعف هرچه زودتر شناخته شود. دفاع ما آسیب‌پذیر است و بازیکنان باید هماهنگی بیشتری با هم داشته باشند. در دیدار با ازبکستان بازیکنان حریف چند موقعیت خوب داشتند که با واکنش‌های خوب بیرانوند همراه شد.

مهاجرانی در بخش پایانی صحبت‌های خود افزود: مربی تیم ملی تحت فشار است. بازیکنان تیم ملی از دل لیگ بیرون می‌آیند در حالی که لیگ ما کیفیت لازم را برای تأمین نیاز‌های تیم ملی ندارد. جوان‌گرایی به همین سادگی نیست و امیر قلعه‌نویی تنها در همین چارچوب لیگ موجود می‌تواند کار کند.