انتقاد به تصمیمات کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مهدی پیرهادی، عضو شورای شهر تهران، در جلسه امروز شورای شهر تهران اظهار کرد: بارها اعلام کردهایم که باید با کسانی که در انجام وظایف تعیینشده در اجرای قانون هوای پاک درست عمل نکرده و ترک فعل کردهاند، برخورد شود؛ اما برخوردی صورت نگرفته است.
وی افزود: بسیاری از مدیران در کشور ناگهان در پاییز از خواب بیدار شده و متوجه آلودگی هوا میشوند، در حالی که قانون هوای پاک در سال ۹۶ تصویب شده است.
این عضو شورای شهر تهران گفت:ای کاش محور این موضوع بهجای اینکه سازمان محیط زیست باشد که کسی به حرف آن گوش نمیدهد، معاون اول رئیسجمهور باشد و مطالبه اجرای قانون از سوی وی صورت گیرد.
وی اضافه کرد: سلامت کودکان از همهچیز برای ما مهمتر است. وقتی وزارت بهداشت اعلام میکند حضور دانشآموزان در فضای باز برای آنها ضرر دارد، کمیته اضطرار آلودگی هوا باید با دقت بیشتری بررسی کند و حداقل دانشآموزان مقطع ابتدایی را تعطیل و مادران آنها را نیز دورکار کند.