رئیس‌جمهور آمریکا گفت «به هر روشی شده» ایالات متحده تلاش می‌کند تا به جنگ اوکراین خاتمه دهد.

به گزارش تابناک به نقل از شکبه خبری سی‌ان‌ان، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه شنبه در سخنانی بیان کرد: «ما در تلاشیم تا به جنگ اوکراین پایان دهیم و به هر طریقی باید به آن پایان داده شود.»

بنا بر این گزارش، رئیس‌جمهور آمریکا خطاب به خبرنگاران در کاخ سفید با بیان اینکه جنگ اوکراین باید مدت‌ها پیش پایان می‌یافت، گفت: «این جنگ باید مدت‌ها پیش حل‌وفصل می‌شد و جنگ اوکراین با روسیه هرگز نباید اتفاق می‌افتاد. اگر من رئیس‌جمهور بودم، هرگز این جنگ رخ نمی‌داد.»

دونالد ترامپ با اشاره به طرح صلح ۲۸ بندی جهت خاتمه جنگ اوکراین که اخیرا آن را مطرح کرده است، عنوان کرد: «طرح صلح ایالات متحده که به اوکراین ارائه شده، پیشنهاد نهایی برای پایان دادن به جنگ با روسیه نیست. با این حال، ما دوست داریم به صلح برسیم.»

اگر زلنسکی طرح صلح را نپذیرد می‌تواند با تمام جان به مبارزه ادامه دهد!

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین این طرح را تا مهلت روز پنجشنبه نپذیرد، چه اتفاقی رخ خواهد داد گفت: «سپس او می‌تواند با تمام جانش به مبارزه ادامه دهد!

این اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا در حالی عنوان شد که روزنامه «گاردین» در گزارشی نوشته است: «مقامات آمریکایی به متحدان ناتو گفته‌اند که انتظار دارند ولودیمیر زلنسکی را طی روزهای آینده برای پذیرش توافق صلح تحت فشار قرار دهند، چرا که تهدید کرده‌اند اگر کی‌یف این توافق را امضا نکند، در آینده با توافق بسیار بدتری مواجه خواهد شد.»

دونالد ترامپ در ادامه پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران به دیدارش با «زهران ممدانی» شهردار منتخب نیویورک اشاره کرد و گفت: «دیروز دیدار بسیار خوبی با شهردار نیویورک داشتم و او اگر درخواست کمک کند، فورا اقدام می‌کنیم.»

وی درباره احتمال اعزام گارد ملی به نیویورک تاکید کرد: «اگر نیاز باشد، گارد ملی را به نیویورک اعزام خواهیم کرد.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین به جنجال‌های اخیر «مارجری تیلور گرین» نماینده جمهوری‌خواه ایالت جورجیا پرداخت و گفت: «من با فلسفه او موافق نیستم و ما اختلاف نظرات زیادی داریم. اما فکر می‌کنم که او شخص خوبی است.»

دونالد ترامپ پیشتر مارجری تیلور گرین را به باد انتقاد گرفته بود و به دلیل آنکه این نماینده دیگر از سیاست‌های او از جمله حمایت از رژیم صهیونیستی و تنش‌آفرینی در کارائیب حمایت نمی‌کند، به «خیانت» متهم کرده و او را «خائن» نامیده بود.

مارجری تیلور گرین هم در واکنش به این اظهارات دونالد ترامپ گفته بود: «اجازه دهید به شما بگویم خائن کیست؛ خائن، آن شخص آمریکایی‌ است که به کشورهای خارجی خدمت می‌کند.»