کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان اعلام کرد که فعالیت مدارس و دانشگاه‌های شهرستان دشت آزادگان روز یکشنبه دوم آذرماه به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

به گزارش تابناک، بر اساس تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان، تمامی مدارس و دانشگاه‌های شهرستان دشت آزادگان روز یکشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۴ به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

این تصمیم به‌منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان، دانشجویان و گروه‌های حساس اتخاذ شده و از شهروندان خواسته شده است در شرایط آلودگی هوا نکات بهداشتی و مراقبتی را رعایت کنند.

مدارس شیفت صبح هویزه و ماهشهر فردا غیرحضوری شد

همچنین به دلیل تداوم آلودگی و وقوع پدیده وارونگی هوا و در راستای حفظ سلامت دانش‌آموزان و شهروندان، فعالیت مدارس شیفت صبح شهرستان‌های هویزه و ماهشهر در روز یکشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۴ به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

این تصمیم در چارچوب مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا اتخاذ شده و از خانواده‌ها خواسته شده است نسبت به رعایت نکات بهداشتی و مراقبتی به‌ویژه برای گروه‌های حساس توجه ویژه داشته باشند.