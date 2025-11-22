انهدام شبکه انتقال اتباع غیرمجاز در غرب تهران

به گزارش تابناک، سرهنگ محمدرضا علیزاده، شامگاه شنبه، در جمع خبرنگاران، از انهدام شبکه بزرگ و سازمانیافته انتقال اتباع غیرمجاز و طرد ۴۰۰ نفر از آنان در یک عملیات پلیسی خبر داد.
علیزاده در ادامه با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر فعالیت یک باند انتقال اتباع غیرمجاز در غرب استان تهران، موضوع به طور ویژه در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.
وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد مستمر فعالیتهای مجرمانه این باند، شب گذشته مأموران پلیس در عملیاتی منسجم موفق به انهدام شبکه مذکور شده و ۴۰۰ تبعه غیرمجاز پس از آزادسازی، طرد شدند.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران با بیان جزئیات این پرونده تصریح کرد: اعضای این شبکه با شناسایی مهاجران فاقد مدارک قانونی و افراد جویای کار، آنها را با وعده انتقال امن به داخل کشور و همچنین کشورهای همسایه فریب داده و در ازای دریافت مبالغ کلان، اقدام به جابهجایی غیرقانونی آنان میکردند.
علیزاده ادامه داد: متهمان با اجاره اماکن مسکونی در حاشیه شهرستانهای غرب استان تهران، اتباع جذبشده را نگهداری و سپس به صورت مخفیانه به نقاط مختلف منتقل میکردند؛ این شبکه علاوه بر انتقال غیرمجاز، در مواردی نیز اقدام به اخاذی و تهدید قربانیان میکرد.
وی افزود: در جریان این عملیات پلیسی، چند نفر از اتباع که در شرایط نامناسب نگهداری میشدند طرد و همچنین وسایل ارتباطی، مدارک جعلی، مبالغ حاصل از فعالیتهای غیرقانونی و ۴۳ دستگاه خودرو توقیف شد.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران در پایان با اشاره به افزایش ۵۳ درصدی طرد اتباع غیرمجاز نسبت به مدت مشابه سال گذشته، خاطرنشان کرد: پرونده متهمان برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی ارسال شده و بررسیها برای شناسایی دیگر اعضای مرتبط با این شبکه ادامه دارد.