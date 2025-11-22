۰۱/آذر/۱۴۰۴
Saturday 22 November 2025
۲۲:۵۸
پ
عکس: آلودهترین نقطه تهران با شاخص ۱۸۱
با توجه به نقشه تفکیکی پایگاههای سنجش آلودگی هوای تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت در خیابان پیروزی منطقه ۱۳ و ۱۴ تهران به عدد ۱۸۱ رسیده و نزدیک به وضعیت بنفش است.
آسمانِ بیپرواز؛ از ناوگان زمینگیر تا حقوقبگیران بیکار/ پرداخت حقوق ۲۵۰۰ نفر در ازای یک هواپیمای فعال
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت میرود
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفسگیر در ارتفاعات الیت
گزارش خطا
برخی مدارس و دانشگاههای خوزستان تعطیل شد
تعطیلی مدارس استان مرکزی در روز یکشنبه
مدارس و دانشگاههای ۸ شهر اصفهان دو روز تعطیل میشود
هوای مناطق مرکزی و جنوبی تهران در وضعیت قرمز
هوای تهران قرمز شد
آلودگی هوا در تهران تا پایان هفته
مدارس و ادارات کدام استانها فردا یکشنبه تعطیل است؟
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد
پیش دبستانی و مهدهای کودک البرز فردا تعطیل شد
مدارس مشهد و چند شهر استان، روز یکشنبه تعطیل است
کارگروه اضطرار آلودگی هوا فعلاً دوباره تشکیل نمیشود
وضعیت فعالیت مدارس و ادارات آذربایجان غربی
پایتخت در مرز هشدار قرمز
تهران غرق در دود؛ سامانه پایش هم از کار افتاد
کلیه مدارس 5 شهر خوزستان غیرحضوری شد
آغاز طرح اضطراری مقابله با آلودگی
در آلودگی هوا چه بخوریم و چه نخوریم
روسیه دو منطقه در دونتسک و زاپروژیا را تصرف کرد
محکومیت ۱۸ نفر به اعدام در یمن به اتهام جاسوسی
عکس: عراقچی در دومین شب مراسم بیت رهبری
صدور کیفرخواست پرونده قاچاق ۲۱ میلیون لیتر سوخت
عکس: آلودهترین نقطه تهران با شاخص ۱۸۱
مدارس و ادارات کدام استانها فردا یکشنبه تعطیل است؟
نبرد نفسگیر ایلوشن و بالگردها برای مهار آتش در الیت + عکس
وقوع زلرله در عراق / قصر شیرین لرزید
ماجرای صدای انفجار در ملارد
تعطیلی مدارس استان مرکزی در روز یکشنبه
دومین شب عزاداری شهادت حضرت زهرا در بیت رهبری
مدارس مشهد و چند شهر استان، روز یکشنبه تعطیل است
تصاویر تازه ناسا از آتشسوزی جنگلهای هیرکانی
آتش دوهکتاری در جنگل های آستارا مهار شد
در آلودگی هوا چه بخوریم و چه نخوریم
نمیدانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد میکنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح میدهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسیشده میترسم!
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هستهای ایران
۳ گزینهٔ اصلی نخستوزیری عراق مشخص شدند
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت میرود
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
نتانیاهو: چراغسبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
(۲۲۸ نظر)
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسیشده میترسم!
(۱۱۰ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
(۸۴ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است
(۸۴ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت میشوند؟
(۸۰ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
(۷۹ نظر)
نمیدانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد میکنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح میدهید!
(۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور میتواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
(۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروطبردار نیست
(۷۲ نظر)
دانشگاه پیام نور منحل میشود؟!
(۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفتوگو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را میکنیم
(۶۶ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفسگیر در ارتفاعات الیت
(۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسیپور
(۶۱ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران میبارد!
(۵۹ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
(۵۶ نظر)
