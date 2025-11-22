عکس: آلوده‌ترین نقطه تهران با شاخص ۱۸۱

با توجه به نقشه تفکیکی پایگاه‌های سنجش آلودگی هوای تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت در خیابان پیروزی منطقه ۱۳ و ۱۴ تهران به عدد ۱۸۱ رسیده و نزدیک به وضعیت بنفش است.