میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مدارس و ادارات کدام استان‌ها فردا یکشنبه تعطیل است؟

با توجه به آلودگی هوا و شیوع آنفولانزا، مدارس در برخی از استان‌های کشور ۲ آذر غیرحضوری و یا تعطیل شد.
کد خبر: ۱۳۴۱۶۸۶
| |
1660 بازدید

مدارس و ادارات کدام استان‌ها فردا یکشنبه تعطیل است؟

به گزارش تابناک، با توجه به آلودگی هوا و همچنین شیوع آنفولانزا مدارس در برخی از استان‌های کشور ۲ آذر غیرحضوری و یا تعطیل شد.
 
مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک البرز فردا یکشنبه تعطیل شد
 
بر اساس بررسی های دقیق صورت گرفته به اطلاع شهروندان استان البرز می رساند تمام مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک استان فردا یکشنبه تعطیل و آموزش از طریق فضای مجازی صورت خواهد گرفت.
 
تعطیلی مدارس، ادارات و دانشگاه‌های برخی مناطق آذربایجان شرقی
 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی و رئیس کارگروه مدیریت اضطرار آلودگی هوا گفت: فردا یکشنبه دوم آذرماه مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات شهرستان‌های تبریز، اسکو، آذرشهر، عجب شیر، بناب و شبستر تعطیل اعلام می‌شود.
 
غیرحضوری شدن مدارس منطقه سیستان در روز یکشنبه
 
مسوول ستاد بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به شیوع بیماری آنفلوآنزا و با هدف کنترل این بیماری و حفظ سلامت دانش‌آموزان، فعالیت آموزشی مدارس منطقه سیستان در روز یکشنبه (دوم آذر) به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.
 
مدارس و دانشگاه‌های ۸ شهر اصفهان غیرحضوری شد
 
به‌دلیل هشدار نارنجی هواشناسی و افزایش شدید آلودگی هوا، کلاس‌های درس در تمام مدارس و دانشگاه‌ها در نواحی شش‌گانه شهر اصفهان و چند شهرستان استان (فلاورجان، نجف‌آباد، خمینی‌شهر، شاهین‌شهر، برخوار، مبارکه، لنجان) به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.
 
مدارس مشهد فردا یکشنبه دوم آذر ۱۴۰۴ هم تعطیل است
 
استاندار خراسان رضوی گفت: با تصمیم گیری های انجام شده و به دلیل جلوگیری از شیوع آنفلونزا در بین دانش آموزان مدارس مشهد و برخی نقاط دیگر فردا تعطیل خواهد بود و دانش آموزان به صورت غیرحضوری آموزش را دنبال خواهند کرد.
 
مدارس اراک، ساوه و شازند برای دومین روز متوالی در هفته جاری تعطیل شد
 
مدارس اراک، ساوه و شازند فردا (یکشنبه ) برای دومین روز متوالی در هفته جاری با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای این استان تعطیل و آموزش در بستر شاد برگزار می‌شود.

تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها و فعالیت با تاخیر ادارات در آذربایجان‌ غربی

مدارس و دانشگاه‌ها در استان آذربایجان غربی تعطیل شد و ادارات در شهرستان‌های این استان با یک ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز می‌کنند. 

خوزستان:

مدارس و دانشگاه‌های دشت آزادگان به دلیل آلودگی هوا تعطیل شد

کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان اعلام کرد که فعالیت مدارس و دانشگاه‌های شهرستان دشت آزادگان روز یکشنبه دوم آذرماه به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

مدارس شیفت صبح هویزه و ماهشهر فردا غیرحضوری شد

به دلیل تداوم آلودگی و وقوع پدیده وارونگی هوا و در راستای حفظ سلامت دانش‌آموزان و شهروندان، فعالیت مدارس شیفت صبح شهرستان‌های هویزه و ماهشهر در روز یکشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۴ به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آلودگی هوا مدارس دانشگاه ها ادارات تعطیلی آموزش غیر حضوری
آسمانِ بی‌پرواز؛ از ناوگان زمین‌گیر تا حقوق‌بگیران بی‌کار/ پرداخت حقوق ۲۵۰۰ نفر در ازای یک هواپیمای فعال
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
برخی مدارس و دانشگاه‌های خوزستان تعطیل شد
عکس: آلوده‌ترین نقطه تهران با شاخص ۱۸۱
مدارس مشهد و چند شهر استان، روز یکشنبه تعطیل است
در آلودگی هوا چه بخوریم و چه نخوریم
مدارس سیستان و بلوچستان فردا یکشنبه تعطیل شد
ه‍وای تهران قرمز شد
آلودگی هوا در تهران تا پایان هفته
تعطیلی مدارس استان مرکزی در روز یکشنبه
آغاز طرح اضطراری مقابله با آلودگی
مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات این استان فردا تعطیل است
کارگروه اضطرار آلودگی هوا فعلاً دوباره تشکیل نمی‌شود
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد
پیش دبستانی و مهدهای کودک البرز فردا تعطیل شد
مدارس و دانشگاه‌های ۸ شهر اصفهان دو روز تعطیل می‌شود
وضعیت فعالیت مدارس و ادارات آذربایجان‌ غربی
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۱۰ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۴ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۸۴ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۷۲ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۶۱ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۵۹ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005d26
tabnak.ir/005d26