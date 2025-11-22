به گزارش تابناک، با توجه به آلودگی هوا و همچنین شیوع آنفولانزا مدارس در برخی از استانهای کشور ۲ آذر غیرحضوری و یا تعطیل شد.
مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک البرز فردا یکشنبه تعطیل شد
بر اساس بررسی های دقیق صورت گرفته به اطلاع شهروندان استان البرز می رساند تمام مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک استان فردا یکشنبه تعطیل و آموزش از طریق فضای مجازی صورت خواهد گرفت.
تعطیلی مدارس، ادارات و دانشگاههای برخی مناطق آذربایجان شرقی
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی و رئیس کارگروه مدیریت اضطرار آلودگی هوا گفت: فردا یکشنبه دوم آذرماه مدارس، دانشگاهها و ادارات شهرستانهای تبریز، اسکو، آذرشهر، عجب شیر، بناب و شبستر تعطیل اعلام میشود.
غیرحضوری شدن مدارس منطقه سیستان در روز یکشنبه
مسوول ستاد بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به شیوع بیماری آنفلوآنزا و با هدف کنترل این بیماری و حفظ سلامت دانشآموزان، فعالیت آموزشی مدارس منطقه سیستان در روز یکشنبه (دوم آذر) بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
مدارس و دانشگاههای ۸ شهر اصفهان غیرحضوری شد
بهدلیل هشدار نارنجی هواشناسی و افزایش شدید آلودگی هوا، کلاسهای درس در تمام مدارس و دانشگاهها در نواحی ششگانه شهر اصفهان و چند شهرستان استان (فلاورجان، نجفآباد، خمینیشهر، شاهینشهر، برخوار، مبارکه، لنجان) بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
مدارس مشهد فردا یکشنبه دوم آذر ۱۴۰۴ هم تعطیل است
استاندار خراسان رضوی گفت: با تصمیم گیری های انجام شده و به دلیل جلوگیری از شیوع آنفلونزا در بین دانش آموزان مدارس مشهد و برخی نقاط دیگر فردا تعطیل خواهد بود و دانش آموزان به صورت غیرحضوری آموزش را دنبال خواهند کرد.
مدارس اراک، ساوه و شازند برای دومین روز متوالی در هفته جاری تعطیل شد
مدارس اراک، ساوه و شازند فردا (یکشنبه ) برای دومین روز متوالی در هفته جاری با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای این استان تعطیل و آموزش در بستر شاد برگزار میشود.
تعطیلی مدارس و دانشگاهها و فعالیت با تاخیر ادارات در آذربایجان غربی
مدارس و دانشگاهها در استان آذربایجان غربی تعطیل شد و ادارات در شهرستانهای این استان با یک ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز میکنند.
خوزستان:
مدارس و دانشگاههای دشت آزادگان به دلیل آلودگی هوا تعطیل شد
کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان اعلام کرد که فعالیت مدارس و دانشگاههای شهرستان دشت آزادگان روز یکشنبه دوم آذرماه بهصورت غیرحضوری خواهد بود.
مدارس شیفت صبح هویزه و ماهشهر فردا غیرحضوری شد
به دلیل تداوم آلودگی و وقوع پدیده وارونگی هوا و در راستای حفظ سلامت دانشآموزان و شهروندان، فعالیت مدارس شیفت صبح شهرستانهای هویزه و ماهشهر در روز یکشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۴ بهصورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.